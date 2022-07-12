Райан Гослинг хочет сыграть Призрачного гонщика у Marvel

Актёр Райан Гослинг, известный по «Ла-Ла Ленду» и «Бегущему по лезвию 2049», хотел бы сыграть Призрачного гонщика. Этим поделился журналист Джош Хоровиц, который готовит интервью с актёром.
Вёл ли Гослинг переговоры с Marvel о роли Призрачного гонщика, журналист не сообщил. Вероятно, подробности появятся после публикации интервью на следующей неделе.
Ранее инсайдер сообщил, что Marvel ведёт переговоры с неназванным актёром о роли Призрачного гонщика. После этого Норман Ридус начал лайкать публикации, где его изображали антигероем. Появились слухи и о Киану Ривзе, но он рассказал, что подходящей роли в супергеройской вселенной для него пока не подобрали.
Последний «Призрачный гонщик» c Николасом Кейджем вышел в 2011 году. Критики и зрители разгромили фильм и актёрскую игру. В результате лента получила две номинации на антипремию «Золотая малина», а Marvel с тех пор не развивала историю героя.
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