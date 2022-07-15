Elden Ring попала в топ-10 самых успешных игр в истории США

Аналитическая компания NPD рассказала о тратах потребителей на видеоигры и геймерские устройства в июне 2022 года. Согласно её данным, Elden Ring попала в топ-10 самых продаваемых премиальных игр в США за всё время.
Elden Ring стала самой продаваемой игрой июня и этого года в США. Также экшен лидирует в топе самых успешных проектов за последние 12 месяцев.
Самые продаваемые игры июня в США
Самые продаваемые игры 2022 года в США
Самые продаваемые игры за последние 12 месяцев в США
В июне в топ-20 самых продаваемых игр в США вернулась Overwatch, которая была в этом рейтинге в октябре 2019-го. Аналитики связывают это с запуском бета-тестирования второй части. Выросли продажи и ремейка Final Fantasy 7, который занимал в мае 159-е место. На это повлияла рекламная кампания в честь 25-летия серии.
На геймерские товары, включая игры, аксессуары и оборудование, покупатели в США потратили в июне $ 4,3 млрд. Это на 11% меньше, чем в прошлом году. Примерно такое же падение заметили и за последние полгода в сравнении с тем же периодом в 2021-м. Расходы выросли только на подписочные сервисы вроде Xbox Game Pass и PS Plus.
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