По Elden Ring выпустят руководство на 1000 страниц

По Elden Ring выпустят руководство на тысячу страниц, которое разделят на две книги в твёрдом переплёте. В них игроки узнают о мире игры, врагах, оружии, а также научатся пользоваться каждым предметом в сражениях.

В первой книге под названием The Lands Between игроки узнают о механиках и мире Elden Ring. Читателей постепенно проведут по всем локациям и подземельям с отображением секретов. Покажут и удобные маршруты, которые легко пропустить. Кроме этого, фанатов ждёт подробное описание всех NPC и квестов.

Во втором томе под названием Shards of the Shattering раскроют боевую систему со всеми её аспектами. На страницах этой книги игроки найдут описание врагов и стратегии против них, а также характеристики и особенности всех видов оружия, брони и заклинаний.

Издательством книг займётся компания Future Press, которая получила статистику и информацию от разработчиков из FromSoftware. Первый том поступит в продажу в магазине Amazon 29 июля, а второй — 30 сентября. За каждый придётся отдать $ 34,5 (~ 2 тыс. рублей).

Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Недавно экшен попал в топ-10 самых популярных игр в США за всю историю.