Фанат провёл в Elden Ring более тысячи часов и сломал игровой счётчик

Фанат Elden Ring под ником JayzRebellion15 провёл в экшене больше тысячи часов, из-за чего счётчик игрового времени выкрутился до максимума. Достижением пользователь поделился в соцсетях.

Судя по скриншоту, таймер в Elden Ring не может дойти до тысячи часов, из-за чего он остановился за секунду до этого. За это время JayzRebellion15 успел прокачаться до 648 уровня. Для достижения результата игроку нужно было играть каждый день около 7,5 часов после выхода игры. Если представить, что это работа на пять дней в неделю, то в экшене нужно было проводить более 9 часов за смену.

Фото: JayzRebellion15

На днях стало известно, что Elden Ring попала в десятку самых успешных игр в США за всю историю. Экшен остаётся самой продаваемой игрой в стране в этом году и за последние 12 месяцев.

Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Фанаты экшена недавно решили, что нашли ещё одну отсылку к Джорджу Мартину, который помогал в создании мира игры.