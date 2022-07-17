Фанаты нашли съёмочную площадку сериала по Fallout

Поклонники серии Fallout нашли в Нью-Йорке съёмочную площадку предстоящего сериала. На видео видно обветшалый супермаркет Super Duper Mart и несколько машин середины XX века.
Super Duper Mart появлялись в нескольких играх серии Fallout. До войны супермаркеты находились во многих городах США. При прохождении можно наткнуться и на сами магазины, и на старые рекламные вывески. На найденной съёмочной площадке заметны яркие логотипы компании и автомобили, заброшенные после войны.
Съёмки сериала по Fallout начались в июне этого года, что стало известно по вакансиям для массовки. В шоу сыграют Уолтон Гоггинс из «Омерзительной восьмёрки», Элла Пернелл, которая озвучила Джинкс в «Аркейн», звезда «Твин Пикс» Кайл МакЛоклен и другие.
Шоураннерами выступают Грэхэм Вагнер («Офис», «Кремниевая долина») и Женева Робертсон-Дуорет («Капитан Марвел»), а режиссёром — Джонатан Нолан («Мир Дикого Запада»). Дату премьеры сериала по Fallout пока не назвали.
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