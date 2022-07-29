В трейлере «Женщины-Халка» нашли отсылку на Призрачного гонщика

На днях издание Entertainment Tonight опубликовало эксклюзивный трейлер «Женщины-Халка» с новыми кадрами из сериала. В конце видео во время сражения волшебника Вонга с некой сущностью фанаты обнаружили постер с персонажем по фамилии Блэйз. Имя, к сожалению, толком разглядеть не получается.

Больше всего первое слово напоминает имя Донни — смесь Джонни и Денни, первых Призрачных гонщиков во вселенной Marvel. Судя по всему, в мире сериала это довольно известная личность, однако появится ли он в шоу — большой вопрос. Ранее создатель «Женщины-Халка» Джессика Гао заявила, что фанатов ждёт множество отсылок и камео, так что теоретически он действительно может стать не просто постером на стене.

Ранее о желании сыграть культового персонажа сообщал Райан Гослинг, и Кевин Файги ответил, что с радостью бы взял его на эту роль.

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Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре Disney+ 17 августа. В первый сезон войдут девять эпизодов по 30 минут.