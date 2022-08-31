«Чувачок объективно плохо играет». RAMZES666 высказался о конфликте со стримером Gorgc

Российский киберспортсмен Роман RAMZES666 Кушнарёв во время личной трансляции на Twitch рассказал о своём отношении к популярному англоязычному стримеру Жану Gorgc Стефановски — ранее у них случился конфликт во время совместной игры в Dota 2.

Керри Virtus.pro подчеркнул, что критикует только игровую форму Gorgc, а не другие качества:

Чувачок объективно плохо играет. Объективно. Я же не говорил ему, что он плохой стример или что-то ещё. Но игрок он на самом деле не самый выдающийся.

27 августа Gorgc и RAMZES666 поспорили во время рейтингового матча Dota 2 — стример не смог уничтожить вражеский Sentry Ward. Позже Стефановски заявил, что игрок Virtus.pro ведёт себя как 12-летний ребёнок с раздутым эго.