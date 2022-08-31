«Чувачок объективно плохо играет». RAMZES666 высказался о конфликте со стримером Gorgc
Поделиться
Российский киберспортсмен Роман RAMZES666 Кушнарёв во время личной трансляции на Twitch рассказал о своём отношении к популярному англоязычному стримеру Жану Gorgc Стефановски — ранее у них случился конфликт во время совместной игры в Dota 2.
Керри Virtus.pro подчеркнул, что критикует только игровую форму Gorgc, а не другие качества:
Чувачок объективно плохо играет. Объективно. Я же не говорил ему, что он плохой стример или что-то ещё. Но игрок он на самом деле не самый выдающийся.
27 августа Gorgc и RAMZES666 поспорили во время рейтингового матча Dota 2 — стример не смог уничтожить вражеский Sentry Ward. Позже Стефановски заявил, что игрок Virtus.pro ведёт себя как 12-летний ребёнок с раздутым эго.
Комментарии
- 31 августа 2022
-
17:43
-
17:42
-
17:23
-
16:58
-
16:52
-
16:41
-
16:18
-
16:17
-
16:03
-
15:51
-
15:49
-
15:31
-
15:26
-
14:55
-
14:51
-
14:22
-
14:16
-
13:45
-
13:44
-
13:11
-
13:02
-
12:39
-
12:27
-
12:13
-
11:41
-
11:22
-
11:01
-
10:39
-
10:20
-
10:00
-
09:30
-
04:32
- 30 августа 2022
-
23:10
-
21:18
-
19:57
Партнерский контент