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В России продлили параллельный импорт

В России продлили параллельный импорт
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Российские власти запустили программу параллельного импорта в мае этого года. Она позволяет предпринимателям ввозить в Россию товары без разрешения правообладателя. Сегодня, 2 сентября, министр экономического развития Максим Решетников на совещании по поддержке экономики в СЗФО заявил о продлении программы до конца 2023 года.

Мы продлили программу параллельного импорта, которая значительно упрощает целый ряд таможенных процедур и позволяет нашим гражданам пользоваться заграничными товарами и современной электроникой. Всё это будет действовать дальше.

Представители федеральной антимонопольной службы РФ, в свою очередь, заявили, что целесообразно будет ввести параллельный импорт на постоянной основе.

В июне стало известно, что Россия наладила 75 групп товаров, в список вошла продукция Sony и Apple.

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