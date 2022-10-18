YouTube не станет запрещать просмотр видео в 4K без платной подписки

В начале октября пользователи YouTube начали сообщать о том, что видео в разрешении 4К для них стали платными. При попытке выбрать качество 2160р платформа сообщала, что для этого необходимо оформить подписку Premium, хотя официально об этом сервис не сообщал. Чуть позже в YouTube подтвердили информацию и заявили, что тестируют функции у ряда пользователей.

Вечером 17 октября в «Твиттере» представители площадки отметили, что тестирование завершено и 4К-видео вновь доступно абсолютно всем зрителям. При этом результатами своего эксперимента в YouTube не поделились.

Мы закончили с этим экспериментом, теперь зрители имеют полный доступ к разрешению 4K без подписки Premium.

Помимо эпопеи с 4К-разрешением, некоторые пользователи также жалуются на 5-10 рекламных роликов подряд, часть которых нельзя пропустить. О результатах этого эксперимента YouTube также ничего не сообщала.