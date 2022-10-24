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«Ненавижу этих клоунов». Старые скины из Overwatch продают за баснословные цены

«Ненавижу этих клоунов». Старые скины из Overwatch продают за баснословные цены
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Blizzard готовит Overwatch 2 к Хэллоуину. Уже завтра в шутере стартует тематический ивент, а разработчики добавили в игру возможность купить хэллоуинские скины из первой Overwatch 2.

Самое забавное в этом — цена обликов. Да, они легендарные, и в целом здорово вписываются в тематику праздника, однако Blizzard поставила скинам уж больно высокую цену. Так, облик «Ведьмочки» для Ангела со скидкой обойдётся всего лишь в 2400 внутриигровых монет. Это эквивалентно € 50 (примерно 3 тыс. рублей).

Игроки негодуют из-за такой политики Blizzard по отношению к ценам на старые облики. Причём каждый из продающихся легендарных скинов игроки первой Overwatch могли получить бесплатно, выбив облики из контейнеров, которые давали за каждое повышение уровня и за хорошую игру в режиме аркад.

Я получил этот скин бесплатно, когда повысил свой уровень в первой Overwatch. Blizzard, это что, шутка?
Они лишились своего чёртового рассудка.
Это безумие. Я получил их бесплатно, просто играя в аркады и повышая уровень в первой Overwatch. Я ненавижу этих клоунов.
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Также игроки снова говорят о том, что хотели бы вернуть в Overwatch 2 лутбоксы, поскольку они явно лучше той монетизации, что есть сейчас.

Overwatch 2 доступна бесплатно на всех актуальных платформах.

Донаты Overwatch 2 — обдираловка. Всё так плохо, что фанаты скучают по лутбоксам Донаты Overwatch 2 — обдираловка. Всё так плохо, что фанаты скучают по лутбоксам
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