Sackboy: A Big Adventure потерпел фиаско в Steam

В Steam недавно вышла Sackboy: A Big Adventure, которая ранее была доступна только на PS5 и PS4. На площадке Valve платформер побил антирекорд Uncharted: Legacy of Thieves Collection — на старте его показатель еле приблизился к отметке 600 одновременно играющих людей. Таким образом, «Сакбой» стал самой провальной игрой Sony на ПК.

Фото: Steam

В российском Steam приключение от авторов LittleBigPlanet недоступно. Но ключи для активации продаются в онлайн-магазине «Бука», там же можно приобрести коды на ПК-версию Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

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Недавно Sony сообщила, что супергеройский боевик «Человек-паук: Майлз Моралес» выйдет на ПК 18 ноября 2022 года. Игру критики и зрители в целом приняли тепло. В ней главным героем выступает не Питер Паркер, а Майлз Моралес — менее опытный, но такой же добрый и благородный супергерой. Персонаж дебютировал в комиксах в 2011 году.