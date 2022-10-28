Sackboy: A Big Adventure потерпел фиаско в Steam

В Steam недавно вышла Sackboy: A Big Adventure, которая ранее была доступна только на PS5 и PS4. На площадке Valve платформер побил антирекорд Uncharted: Legacy of Thieves Collection — на старте его показатель еле приблизился к отметке 600 одновременно играющих людей. Таким образом, «Сакбой» стал самой провальной игрой Sony на ПК.
Фото: Steam
В российском Steam приключение от авторов LittleBigPlanet недоступно. Но ключи для активации продаются в онлайн-магазине «Бука», там же можно приобрести коды на ПК-версию Uncharted: Legacy of Thieves Collection.
Недавно Sony сообщила, что супергеройский боевик «Человек-паук: Майлз Моралес» выйдет на ПК 18 ноября 2022 года. Игру критики и зрители в целом приняли тепло. В ней главным героем выступает не Питер Паркер, а Майлз Моралес — менее опытный, но такой же добрый и благородный супергерой. Персонаж дебютировал в комиксах в 2011 году.
- 28 октября 2022
-
18:57
-
18:30
-
17:56
-
17:44
-
17:22
-
17:16
-
16:53
-
16:47
-
16:08
-
16:04
-
16:04
-
15:37
-
15:25
-
14:52
-
14:47
-
14:18
-
14:12
-
14:03
-
14:00
-
13:41
-
13:18
-
13:13
-
12:55
-
12:42
-
12:30
-
11:52
-
11:04
-
10:33
-
10:07
-
09:34
-
07:00
-
04:17
-
04:11
- 27 октября 2022
-
21:42
-
20:54