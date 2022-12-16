В Dota 2 вышел комплект к Battle Pass — уровни и сокровищницы продаются с огромной скидкой
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Минувшей ночью разработчики Dota 2 обновили боевой пропуск 2022 года, изначально посвящённый турниру The International 11 в Сингапуре.
До 12 января игроки смогут купить специальный боевой комплект. Его цена в России составляет 1860 рублей, за которые покупатель получит:
- 120 уровней боевого пропуска;
- 9 Immortal-сокровищниц I;
- 6 Immortal-сокровищниц II;
- 6 сокровищниц коллекции Battle Pass;
- 6 сокровищниц Ageless Heirlooms 2022.
Фото: Valve
Покупка этого комплекта обойдётся на 75% дешевле, чем обычная цена за повышение уровня и сокровищницы. Если игрок не покупал аналогичный набор в октябре, то теперь сможет приобрести сразу два.
Боевой пропуск 2022 года в Dota 2 действует до 12 января. За повышение уровня пропуска игроки получают дополнительные сокровищницы и уникальные косметические предметы.
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