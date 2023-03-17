Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стала известна стоимость продажи Virtus.pro

Стала известна стоимость продажи Virtus.pro
Комментарии

Газета «Ведомости» обратила внимание на отчёт «ВКонтакте» за 2022 год. Из него следует, что киберспортивный клуб Virtus.pro был продан за 174 млн рублей.

«Ведомости» отметили, что сумма в 174 млн рублей — низкая, с учётом того, сколько было инвестировано в команду. Новым инвестором и генеральным директором киберспортивного клуба стал предприниматель Арам Караманукян. Он отметил, что под его контроль перешли все без исключения активы Virtus.pro, в том числе контракты с киберспортсменами.

Холдинг ESforce, который владеет «ВКонтакте», продал команду Virtus.pro ещё в сентябре 2022 года, но тогда сумма сделки не раскрывалась. Она стала известна только сейчас.

«Король и Шут» свернул не туда. Новая серия зачем-то топчется на месте «Король и Шут» свернул не туда. Новая серия зачем-то топчется на месте

Ранее стало известно, что экс-игрок Virtus.pro Ямич перешёл в Team Secret по Dota 2.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023