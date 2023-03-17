Стала известна стоимость продажи Virtus.pro
Поделиться
Газета «Ведомости» обратила внимание на отчёт «ВКонтакте» за 2022 год. Из него следует, что киберспортивный клуб Virtus.pro был продан за 174 млн рублей.
«Ведомости» отметили, что сумма в 174 млн рублей — низкая, с учётом того, сколько было инвестировано в команду. Новым инвестором и генеральным директором киберспортивного клуба стал предприниматель Арам Караманукян. Он отметил, что под его контроль перешли все без исключения активы Virtus.pro, в том числе контракты с киберспортсменами.
Холдинг ESforce, который владеет «ВКонтакте», продал команду Virtus.pro ещё в сентябре 2022 года, но тогда сумма сделки не раскрывалась. Она стала известна только сейчас.
Ранее стало известно, что экс-игрок Virtus.pro Ямич перешёл в Team Secret по Dota 2.
Комментарии
- 17 марта 2023
-
14:00
-
13:47
-
13:10
-
13:05
-
12:36
-
12:36
-
11:49
-
11:18
-
10:38
-
10:10
-
09:22
-
08:36
-
01:19
-
00:33
-
00:07
- 16 марта 2023
-
23:53
-
23:38
-
21:40
-
21:30
-
21:19
-
20:33
-
20:04
-
20:03
-
19:28
-
18:58
-
18:28
-
18:09
-
17:22
-
16:54
-
16:24
-
16:03
-
15:49
-
15:34
-
14:48
-
14:32
Партнерский контент