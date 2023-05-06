Марти Макфлая из «Назад в будущее» занесло в игру Red Dead Redemption 2

На YouTube-канале «Рыжая шевелюра» вышло новое забавное видео. В ролике юный Марти Макфлай из культовой киновселенной «Назад в будущее», которого сыграл Майкл Дж. Фокс, попал в знаменитый игровой вестерн Red Dead Redemption 2.
В видео Марти знакомится с профессором Марко Драгичем и просит у него помощи в возвращении обратно в будущее. Макфлай также исследует живописные локации игры и спасает от бандитов местных жителей.
Марти Макфлай из «Назад в будущее» в игре Red Dead Redemption 2
Видео доступно на YouTube-канале «Рыжая шевелюра». Права на видео принадлежат Universal Pictures/Rockstar Games.
В документальном фильме STILL: A Michael J. Fox Movie от канала CBS знаменитый актёр и звезда культовой трилогии «Назад в будущее» Майкл Дж. Фокс признался, что он не питает каких-либо иллюзий по поводу проблем, связанных с болезнью Паркинсона. 61-летнему актёру был поставлен диагноз в 29 лет. По словам Фокса, несмотря на его многолетнюю борьбу с болезнью, она уже «стучится в дверь».
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