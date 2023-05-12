Для «Ведьмака 3» вышел мод про лечение от коронавируса

Энтузиаст Stellar7Project выпустил для игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» мод, из-за которого протагонист Геральт из Ривии заболевает коронавирусом (COVID-19). Мод называется Long COVID Mode — если его установить, то знаменитый охотник на нечисть будет испытывать симптомы болезни, но других персонажей он заразить не сможет.

Stellar7Project создал этот мод в поддержку движения Long COVID Europe, которое рассказывает о людях, живущих с постковидным синдромом.

Мод не призван унизить состояние пациентов. Он предназначен для тех, кто не знает о постковидном синдроме и не знает, насколько тяжело с ним жить.

Во время болезни Геральт на первых стадиях заметно медленнее двигается. А его регенерация сводится к минимуму. Кроме того, из-за коронавируса он не может надолго задерживать дыхание и нормально использовать своё чутьё.