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The Division 2 стала бесплатной на три дня в Steam — как скачать игру в России?

The Division 2 стала бесплатной на три дня в Steam — как скачать игру в России?
Аудио-версия:
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19 мая в Steam стартовали бесплатные выходные игры The Division 2. Сыграть в шутер можно полностью бесплатно до 22 мая — весь сохранённый прогресс из пробной версии можно будет перенести в полную версию проекта.

К сожалению, в России сыграть в игру не так-то просто — страница The Division 2 в Steam скрыта для российских аккаунтов. Однако и в этот раз поможет наш проверенный способ по установке игры из недоступных страниц магазина Valve. Для этого необходимо

  • запустить Steam;
  • найти в поиске Windows команду «Выполнить»;
  • ввести steam://install/2221490 и установить игру в нужную директорию. После этого игра автоматически добавится в ваш аккаунт в Steam.

Данный способ проверен редакцией «Чемпионата» — он не нарушает правил использования Steam. После установки The Division 2 нужно будет соединить с аккаунтом Ubisoft Connect.

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