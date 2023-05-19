The Division 2 стала бесплатной на три дня в Steam — как скачать игру в России?
Поделиться
19 мая в Steam стартовали бесплатные выходные игры The Division 2. Сыграть в шутер можно полностью бесплатно до 22 мая — весь сохранённый прогресс из пробной версии можно будет перенести в полную версию проекта.
К сожалению, в России сыграть в игру не так-то просто — страница The Division 2 в Steam скрыта для российских аккаунтов. Однако и в этот раз поможет наш проверенный способ по установке игры из недоступных страниц магазина Valve. Для этого необходимо
- запустить Steam;
- найти в поиске Windows команду «Выполнить»;
- ввести steam://install/2221490 и установить игру в нужную директорию. После этого игра автоматически добавится в ваш аккаунт в Steam.
Данный способ проверен редакцией «Чемпионата» — он не нарушает правил использования Steam. После установки The Division 2 нужно будет соединить с аккаунтом Ubisoft Connect.
Сейчас в Steam раздают ещё одну игру
Комментарии
- 19 мая 2023
-
21:25
-
21:15
-
21:07
-
20:33
-
20:21
-
20:10
-
19:31
-
18:42
-
18:11
-
17:45
-
17:19
-
16:55
-
16:22
-
16:01
-
15:38
-
15:12
-
15:01
-
14:37
-
14:33
-
14:13
-
13:40
-
13:38
-
13:01
-
12:57
-
12:33
-
12:31
-
12:03
-
11:23
-
10:47
-
10:11
-
09:43
-
09:13
-
08:40
- 18 мая 2023
-
21:56
-
21:37
Партнерский контент