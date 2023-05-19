The Division 2 стала бесплатной на три дня в Steam — как скачать игру в России?

19 мая в Steam стартовали бесплатные выходные игры The Division 2. Сыграть в шутер можно полностью бесплатно до 22 мая — весь сохранённый прогресс из пробной версии можно будет перенести в полную версию проекта.

К сожалению, в России сыграть в игру не так-то просто — страница The Division 2 в Steam скрыта для российских аккаунтов. Однако и в этот раз поможет наш проверенный способ по установке игры из недоступных страниц магазина Valve. Для этого необходимо

запустить Steam;

найти в поиске Windows команду «Выполнить»;

ввести steam://install/2221490 и установить игру в нужную директорию. После этого игра автоматически добавится в ваш аккаунт в Steam.

Данный способ проверен редакцией «Чемпионата» — он не нарушает правил использования Steam. После установки The Division 2 нужно будет соединить с аккаунтом Ubisoft Connect.