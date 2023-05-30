Ratchet & Clank: Rift Apart на ПК выйдет 26 июля

Ratchet & Clank: Rift Apart от Insomniac Games выйдет на ПК уже 26 июля 2023 года. Страница проекта появилась в Steam (также игра будет в Epic Games Store). Релиз состоится через два года после выпуска на PlayStation 5.

Разработчики отмечают, что в новой версии игры будут доступны отражения через трассировку лучей (было на PS5) и тени через рейтрейсинг (не было на PS5). Кроме того, Rift Apart получит поддержку широких мониторов в форматах 21:9, 32:9 и 48:9.

Порт также будет поддерживать NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 2, Intel XeSS и технологию Insomniac для повышения производительности.

Видео доступно на YouTube-канале Sony. Права на видео принадлежат Sony.

Ratchet & Clank: Rift Apart вышла в 2021 году и стала эксклюзивом PlayStation 5. На релизе критики и геймеры высоко оценили уровень графики, хотя некоторым не понравились простоватый сюжет и устаревший геймплей Rift Apart.

Первая информация о возможном ПК-порте появилась в марте: авторы игры разместили несколько вакансий, которые намекнули на работу над переносом 16-й Ratchet & Clank на новую платформу.