Съёмки «Бэтмена 2» с Робертом Паттинсоном перенесли на 2024 год

Изначально съёмки второго «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли собирались начать в ноябре этого года. В итоге их перенесли на 2024-й. Журналисты связывают перенос с забастовкой Гильдии сценаристов США, в которой принимают участие режиссёр и сценарист ленты Мэтт Ривз, и его коллега Мэтсон Томлин.

Забастовка сценаристов началась в начале этого месяца Гильдия сценаристов США начала забастовку — производство фильмов и сериалов под угрозой

Ожидается, что съёмки второй части «Бэтмена» теперь стартуют в марте 2024 года в Лондоне. Задержка вряд ли как-то повлияет на выход сиквела. Премьера ленты всё ещё запланирована на 3 октября 2025 года.

В начале этого года Мэтт Ривз дал интервью различным СМИ и рассказал о разработке фильма. По его словам, работа над сценарием уже ведётся. Ещё Ривз подчеркнул, что он в «восторге» от него.

«Бэтмен» — один из самых лучших фильмов 2022 года. Автором сценария и режиссёром фильма выступил Мэтт Ривз. Лента получила отличные отзывы от аудитории и критиков, а также собрала во всём мире приличные $ 770 млн. Вопрос о продолжении решился ещё в апреле 2022 года.