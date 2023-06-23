YouTube научится озвучивать ролики на разных языках

По информации издания The Verge, YouTube планирует в будущем упростить процесс озвучки видеороликов на другие языки на платформе благодаря технологиям на базе искусственного интеллекта.

Отмечается, что функцию реализуют проектом Aloud из технологического инкубатора Google Area 120. Как это будет выглядеть, можно посмотреть на скриншоте ниже. Из выбранных языков можно будет выбрать один, над которым и поработает искусственный интеллект.

Фото: YouTube

ИИ будет анализировать звуковую дорожку, затем транскрибировать её, а потом редактировать. В итоге получится полноценная озвучка с помощью голоса. Также YouTube планирует добавить голосу ИИ эмоциональную окраску и различные речевые фишки.

Функция появится на YouTube к 2024 году.