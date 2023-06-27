Родители в США хотят оградить детей и запретить показ откровенного сериала «Кумир»
Поделиться
Сериал «Кумир» с музыкантом The Weeknd и дочерью Джонни Деппа, Лили-Роуз Депп, раскритиковали ещё до выхода из-за чрезмерных сексуальных сцен. Теперь до шоу добрался Совет родителей по телевидению и СМИ.
Родители хотят запретить показ сериала из-за того, в нём есть элементы «порнографии с пытками», сексуального насилия» и «огромного разврата». Также Совет родителей призвал HBO лучше фильтровать контент, который поступает на телеканал и в цифровой сервис.
Шоу, далёкое от просвещения, скатилось к такому разврату, что даже его узкоспециализированная аудитория явно отвернулась от него, иначе с чего бы HBO транслировать только пять из ожидаемых шести серий? HBO следует держаться подальше от этого шоу Сэма Левинсона, которое приукрашивает и вопиющим образом пропагандирует экстремальное сексуальное насилие над подростками.
Сериал «Кумир» официально не показывают в России. У первого сезона действительно выйдет всего пять из шести ожидаемых серий. Судя по всему, продлевать проект на второй сезон не будут.
Лили-Роуз Депп не смущает слишком откровенный контент в шоу
Комментарии
- 27 июня 2023
-
13:20
-
12:55
-
12:38
-
12:10
-
11:56
-
11:44
-
11:19
-
10:46
-
10:01
-
09:28
-
09:03
-
08:21
-
07:49
-
06:57
-
06:39
-
00:38
- 26 июня 2023
-
23:38
-
23:20
-
23:02
-
22:44
-
22:21
-
20:40
-
20:04
-
19:34
-
19:13
-
18:42
-
18:22
-
18:20
-
18:13
-
17:53
-
17:31
-
17:21
-
16:58
-
16:30
-
16:30
Партнерский контент