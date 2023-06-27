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Родители в США хотят оградить детей и запретить показ откровенного сериала «Кумир»

Родители в США хотят оградить детей и запретить показ откровенного сериала «Кумир»
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Сериал «Кумир» с музыкантом The Weeknd и дочерью Джонни Деппа, Лили-Роуз Депп, раскритиковали ещё до выхода из-за чрезмерных сексуальных сцен. Теперь до шоу добрался Совет родителей по телевидению и СМИ.

Родители хотят запретить показ сериала из-за того, в нём есть элементы «порнографии с пытками», сексуального насилия» и «огромного разврата». Также Совет родителей призвал HBO лучше фильтровать контент, который поступает на телеканал и в цифровой сервис.

Шоу, далёкое от просвещения, скатилось к такому разврату, что даже его узкоспециализированная аудитория явно отвернулась от него, иначе с чего бы HBO транслировать только пять из ожидаемых шести серий? HBO следует держаться подальше от этого шоу Сэма Левинсона, которое приукрашивает и вопиющим образом пропагандирует экстремальное сексуальное насилие над подростками.

Сериал «Кумир» официально не показывают в России. У первого сезона действительно выйдет всего пять из шести ожидаемых серий. Судя по всему, продлевать проект на второй сезон не будут.

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