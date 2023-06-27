Netflix убрал популярный тариф за $ 10 в Канаде — зрителям придётся переплачивать

Netflix продолжает вводить серьёзные изменения в некогда устоявшиеся правила работы сервиса. Начиная с конца июня онлайн-кинотеатр отключил в Канаде самый популярный тариф за $ 10. Это был самый дешёвый вариант для тех, кто хочет смотреть фильмы и сериалы Netflix без рекламы.
Теперь у зрителей есть выбор: перейти на более дешёвый тариф за $ 7 с рекламными паузами или переплачивать за более дорогие тарифы: $ 15 (видео в разрешении 1080р) или $ 20 (видео в разрешении 4К). При этом у тех, кто прямо сейчас пользуется старым тарифом за $ 10, всё остаётся в силе до тех пор, пока они не решат изменить свой месячный план.
Пока изменения в линейке тарифных планов произошли только в Канаде, однако ранее Netflix уже тестировал в стране в том числе запрет на использование совместных аккаунтов. Судя по всему, на основе реакции канадских зрителей онлайн-кинотеатр и будет принимать решение по изменению монетизации.
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