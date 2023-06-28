Самые популярные сериалы недели на российском ТВ: «Операция «Престол» — вне конкуренции
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Исследовательская компания Mediascope поделилась данными о просмотрах сериалов на российском телевидении в период с 19 по 25 июня. Абсолютным лидером стала «Операция «Престол» — военный детектив с Павлом Трубинером и Татьяной Арнтгольц.
На второй строчке расположилась криминальная драма «Мститель. Страшный лес», а замкнул тройку «Эффект домино» — полицейский детектив о двух непохожих друг на друга следователях. В топ также вошли «След», «Великая» и «Камея из Ватикана».
Самые популярные сериалы на российском ТВ с 19 по 25 июня
- «Операция «Престол» («Россия 1»)
- «Мститель. Страшный лес» (НТВ)
- «Эффект домино» (НТВ)
- «Феникс» (НТВ)
- «След» (Пятый канал)
- «Великая» (Первый канал)
- «Свои-2» (Пятый канал)
- «Реализация 2» (НТВ)
- «Камея из Ватикана» (ТВ Центр)
- «Земное притяжение» (ТВ Центр)
Претендент на лидерство на следующей недели
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