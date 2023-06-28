Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Самые популярные сериалы недели на российском ТВ: «Операция «Престол» — вне конкуренции

Самые популярные сериалы недели на российском ТВ: «Операция «Престол» — вне конкуренции
Комментарии

Исследовательская компания Mediascope поделилась данными о просмотрах сериалов на российском телевидении в период с 19 по 25 июня. Абсолютным лидером стала «Операция «Престол» — военный детектив с Павлом Трубинером и Татьяной Арнтгольц.

На второй строчке расположилась криминальная драма «Мститель. Страшный лес», а замкнул тройку «Эффект домино» — полицейский детектив о двух непохожих друг на друга следователях. В топ также вошли «След», «Великая» и «Камея из Ватикана».

Самые популярные сериалы на российском ТВ с 19 по 25 июня

  1. «Операция «Престол» («Россия 1»)
  2. «Мститель. Страшный лес» (НТВ)
  3. «Эффект домино» (НТВ)
  4. «Феникс» (НТВ)
  5. «След» (Пятый канал)
  6. «Великая» (Первый канал)
  7. «Свои-2» (Пятый канал)
  8. «Реализация 2» (НТВ)
  9. «Камея из Ватикана» (ТВ Центр)
  10. «Земное притяжение» (ТВ Центр)
Претендент на лидерство на следующей недели
Сериал «Зимородок» начали показывать в России по телевизору
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023