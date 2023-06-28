Самые популярные сериалы недели на российском ТВ: «Операция «Престол» — вне конкуренции

Исследовательская компания Mediascope поделилась данными о просмотрах сериалов на российском телевидении в период с 19 по 25 июня. Абсолютным лидером стала «Операция «Престол» — военный детектив с Павлом Трубинером и Татьяной Арнтгольц.

На второй строчке расположилась криминальная драма «Мститель. Страшный лес», а замкнул тройку «Эффект домино» — полицейский детектив о двух непохожих друг на друга следователях. В топ также вошли «След», «Великая» и «Камея из Ватикана».

Самые популярные сериалы на российском ТВ с 19 по 25 июня

«Операция «Престол» («Россия 1») «Мститель. Страшный лес» (НТВ) «Эффект домино» (НТВ) «Феникс» (НТВ) «След» (Пятый канал) «Великая» (Первый канал) «Свои-2» (Пятый канал) «Реализация 2» (НТВ) «Камея из Ватикана» (ТВ Центр) «Земное притяжение» (ТВ Центр)