Анонсирована игра Blade Runner 2023: Labyrinth по вселенной фильмов «Бегущий по лезвию»

Издательство Annapurna Interactive представило свою первую игру от внутренних студий — Blade Runner 2033: Labyrinth. Авторы опубликовали первый тизер проекта, а всеми подробностями обещали поделиться позже. За разработку отвечает Челси Хэш, работавшая в том числе над культовой инди-игрой What Remains of Edith Finch.
Видео доступно на YouTube-канале Annapurna Interactive. Права на видео принадлежат Annapurna Interactive и Warner Bros. Pictures.
Действие игры развернётся в 2033 году: между оригинальным фильмом «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта и его продолжением — «Бегущим по лезвию 2049» Дени Вильнёва. Проект в том числе расскажет о последствиях блэкаута, случившегося в 2022 году, когда производство репликантов оказалось под запретом.
У игры уже есть страница в Steam, пока её можно добавить в список желаемого. Судя по информации в магазине, проект выйдет без поддержки русского языка.
- 29 июня 2023
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