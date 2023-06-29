Анонсирована игра Blade Runner 2023: Labyrinth по вселенной фильмов «Бегущий по лезвию»

Издательство Annapurna Interactive представило свою первую игру от внутренних студий — Blade Runner 2033: Labyrinth. Авторы опубликовали первый тизер проекта, а всеми подробностями обещали поделиться позже. За разработку отвечает Челси Хэш, работавшая в том числе над культовой инди-игрой What Remains of Edith Finch.

Видео доступно на YouTube-канале Annapurna Interactive. Права на видео принадлежат Annapurna Interactive и Warner Bros. Pictures.

Действие игры развернётся в 2033 году: между оригинальным фильмом «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта и его продолжением — «Бегущим по лезвию 2049» Дени Вильнёва. Проект в том числе расскажет о последствиях блэкаута, случившегося в 2022 году, когда производство репликантов оказалось под запретом.

У игры уже есть страница в Steam, пока её можно добавить в список желаемого. Судя по информации в магазине, проект выйдет без поддержки русского языка.