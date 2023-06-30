Вышел первый тизер «Слая» — документального фильма о Сильвестре Сталлоне

Netflix поделился первым тизером документального фильма «Слай». Лента расскажет об извилистом творческом пути знаменитого актёра, сценариста, режиссёра и продюсера Сильвестра Сталлоне. В ролике показали массу уникальных кадров из разных эпизодов жизни Сильвестра — начиная с конца 70-х, когда он впервые сыграл боксёра Рокки, и заканчивая этим годом.

Этот ретроспективный документальный фильм предлагает интимный взгляд на номинированного на премию «Оскар» актёра, сценариста, режиссёра и продюсера, проводя параллель между его вдохновляющей историей неудачника и незабываемыми персонажами, которых он воплотил на экране.

Трейлер документального фильма «Слай»

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.