Шоумен Сергей Светлаков вернулся на телеканал ТНТ

В начале июня российский шоумен, актёр и продюсер Сергей Светлаков подписал эксклюзивный контракт с ООО «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение». Таким образом, комик вернулся на телеканал ТНТ и скоро появится как минимум в трёх проектах, среди которых и шоу собственного производства Светлакова.

По условиям соглашения комик будет работать на ТНТ эксклюзивно как актёр и телеведущий, а также станет рекламным лицом канала. Кроме того, Сергей Светлаков будет сотрудничать с ТНТ как продюсер. Договорённости достигнуты как минимум о трёх проектах: участие комика в новом юмористическом шоу телеканала, шоу собственного производства Сергея Светлакова и комедийный сериал, в котором он также выступит продюсером.

На ТНТ Сергей Светлаков работал около 10 лет: был лицом юмористического проекта «Наша Russia», выступал в качестве приглашённой звезды в Comedy Club, входил в жюри проектов «Танцы» и «Comedy Баттл».

В 2018 году шоумен перешёл на СТС и работал там последние пять лет. Контракт с ТНТ начинает действовать с 1 июля, а уже сегодня, 3 июля, на ТНТ стартует показ комедийного детектива «Тайна пропавшей деревни», где артист выступил в качестве сценариста и продюсера.