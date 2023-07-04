Дэниел Рэдклифф назвал пол своего ребёнка и поделился впечатлениями от отцовства
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Звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф стал отцом в конце апреля, однако только в июле он публично поделился своими эмоциями от столь знакового события. Знаменитый актёр заявил, что ему очень нравится быть родителем, а без помощи своей возлюбленная Эрин Дарк он бы точно не справился.
Кроме того, Рэдклифф наконец назвал пол своего ребёнка — мальчик. При этом его имя всё ещё неизвестно.
Быть отцом — это здорово. Это сумасшествие и постоянный стресс, но мальчик прекрасен, а Эрин восхитительна. Проводить время с родными — настоящая привилегия. Я уже давно хотел взять небольшой отпуск, а его может себе позволить не каждый актёр. Мне повезло, что я могу быть здесь рядом с ним, это прекрасно.
Рэдклифф отметил, что в ближайшие годы он будет куда более избирательнее подходить к выбору будущих проектов. Актёр хочет провести со своим сыном как можно больше времени, поэтому зрители вряд ли увидят его в крупных ролях в ближайшее время.
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