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В дополнении Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 нашли отсылку к «Ведьмаку 3»

В дополнении Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 нашли отсылку к «Ведьмаку 3»
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Дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 вышло совсем недавно, а геймеры уже смогли найти одну интересную деталь. В DLC есть отсылка к третьей части «Ведьмака».

Если во время игры воспользоваться телефоном и набрать определённую последовательность цифр, то можно будет услышать музыку, знакомую всем фанатам игры. Ви в недоумении послушает её, а Джонни Сильверхенд оценит жестом одобрения.

Чтобы услышать композицию, можно попробовать ввести комбинацию 5745552377. В комментариях отмечают, что также можно использовать другие цифры, написанные рядом на стене.

Видео доступно на YouTube-канале MaybeOne. Права на видео принадлежат MayOrMayNotBeSitting.

Phantom Liberty доступно на ПК, PS5 и Xbox Series.

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