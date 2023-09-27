В дополнении Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 нашли отсылку к «Ведьмаку 3»

Дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 вышло совсем недавно, а геймеры уже смогли найти одну интересную деталь. В DLC есть отсылка к третьей части «Ведьмака».

Если во время игры воспользоваться телефоном и набрать определённую последовательность цифр, то можно будет услышать музыку, знакомую всем фанатам игры. Ви в недоумении послушает её, а Джонни Сильверхенд оценит жестом одобрения.

Чтобы услышать композицию, можно попробовать ввести комбинацию 5745552377. В комментариях отмечают, что также можно использовать другие цифры, написанные рядом на стене.

Видео доступно на YouTube-канале MaybeOne. Права на видео принадлежат MayOrMayNotBeSitting.

Phantom Liberty доступно на ПК, PS5 и Xbox Series.