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Бах объявил о планах провести Олимпийские киберспортивные игры

Бах объявил о планах провести Олимпийские киберспортивные игры
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Международный олимпийский комитет рассматривает планы по созданию Олимпийских киберспортивных игр. Об это объявил президент организации Томас Бах на открытии 141-й сессии МОК в Мумбаи (Индия).

«Я попросил нашу новую комиссию МОК по киберспорту изучить вопрос создания Олимпийских киберспортивных игр», — приводит слова Баха официальный сайт МОК.

Бах отметил, что в мире киберспортом и компьютерными играми занимаются 3 млрд человек. По имеющимся оценкам, более 500 млн из них интересуются именно киберспортом, который включает в себя виртуальные виды спорта и спортивные симуляторы. Большинство из них моложе 34 лет.

В 2021 году МОК разработал первую Олимпийскую виртуальную серию, а в июне этого года провёл Олимпийскую неделю киберспорта в Сингапуре.

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