«Годзилла: Минус один» стал самым кассовым японским фильмом в истории США

1 декабря состоялась премьера фильма «Годзилла: Минус один». Лента рассказывает о нападении популярного монстра на послевоенную Японию, а постановщиком и сценаристом выступил японский режиссёр Такаси Ямадзаки.

За первый уикенда картина заработала в США $ 14,3 млн, став самым популярным японским фильмом в стране. Киностудия Toho International не ожидала такого большого успеха и уже заявила, что планирует увеличить число показов в большинстве кинотеатров Северной Америки. Судя по всему, на популярность картины повлияли в том числе отзывы прессы — на Rotten Tomatoes абсолютное большинство критиков называют фильм одним из лучших произведений в жанре.

Тем временем в Сети активно распространяется слух о том, что лента стоила всего лишь $ 15 млн. По словам режиссёра, он бы очень хотел, чтобы картина обошлась авторам настолько дёшево, однако бюджет у неё всё же куда выше.