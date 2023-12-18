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Обязательное обновление Windows 11 сломало работу Wi-Fi на ПК и ноутбуках

Обязательное обновление Windows 11 сломало работу Wi-Fi на ПК и ноутбуках
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Декабрьское обновление KB5033375 операционной системы Windows 11 было призвано исправить ряд критических ошибок. Однако после его выхода пользователи стали жаловаться на новую серьёзную проблему при работе.

Они заметили, что из-за апдейта перестало работать беспроводное соединение Wi-Fi на ПК и ноутбуках. Чаще всего на это жалуются владельцы небольших заведений, системные администраторы в университетах и так далее — при попытке соединения через PEAP не всегда удаётся подключиться к глобальной сети.

Это далеко не первый случай, когда апдейт Windows 11 негативно влияет на работу ПК. Две недели назад вышло обновление, которое замедлило работу ПК на 5–10% — на это жаловались геймеры, которые пытались запустить современные релизы.

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