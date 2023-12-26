Баста удивился популярности своего кавера — рэпер забыл, что трек попал в «Слово пацана»

В рамках шоу «Кстати» известный российский рэпер Баста признался, что долгое время не мог понять причину популярности своего кавера на песню «На заре» группы «Альянс».

Тайну в итоге раскрыл приятель во время личного разговора — выяснилось, что исполнитель одобрил использование трека в сериале «Слово пацана», а потом забыл об этом.

Вадику Купэ звоню — а он занимался сбором треков к сериалу. И он говорит: «Да у тебя же там трек. Ты забыл просто, что мы поставили трек. Он в сериале стоит, людям понравился».

Видео доступно на YouTube-канале Gazgolder. Права на видео принадлежат Gazgolder.

Ранее московский суд арестовал одного из актёров сериала «Слово пацана» по обвинению в групповом разбое и убийстве. Сам задержанный свою вину не признаёт.