Отменённый фильм «Женщина-кошка» Тима Бёртона мог быть в духе «Пацанов»

После успешного релиза фильма «Бэтмен возвращается» в 1992 году режиссёр Тим Бёртон начал работу над спин-оффом про Женщину-кошку, которую должна была сыграть Мишель Пфайффер. Однако до полноценного производства дело так и не дошло — оказывается, проблема была в творческих разногласиях авторов.

Как рассказал сценарист Дэниел Уотерс, Бёртон хотел снять интимную драму про Женщину-кошку в духе фильма «Люди-кошки» с Настасьей Кински. Это был бы камерный проект стоимостью в $ 18 млн. У сценариста же был подход в духе «Пацанов» — он написал черновой сценарий ленты, где Селина Кайл переехала в Лос-Анджелес, где заправляют неприятные ей супергерои.

Тим Бёртон хотел снять черно-белый фильм за $ 18 млн, похожий на оригинальных «Людей-кошек». Он бы рассказывал о Селине, которая скромно живёт в своём маленьком городке. А я хотел снять фильм в духе «Бэтмена», в котором была бы метафора на Бэтмена. В моей версии она переехала в мрачный Лос-Анджелес в стиле Готэма, которым управляли бы три придурка-супергероя. Это были бы «Пацаны» ещё до «Пацанов». Но Тим утомился, читая мой сценарий.

Ни одна из версий картины о Женщине-кошке так и не увидела свет. Впоследствии Warner Bros. сняла одноимённую картину с Хэлли Берри, который считается одним из худших фильмов о супергероях в истории.