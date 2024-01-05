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Звезда «Всё везде и сразу» Ке Хюи Куан сыграет главную роль в фильме «С любовью»

Звезда «Всё везде и сразу» Ке Хюи Куан сыграет главную роль в фильме «С любовью»
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Журналисты издания Deadline сообщили, что звезда «Всё везде и сразу» Ке Хюи Куан сыграет главную роль в боевике «С любовью». Картина станет дебютной для режиссёра Джонатана Эйсебио (он принимал участие в работе над сериалом «Оби-Ван Кеноби»).

Продюсерами будущей ленты выступят Дэвид Литч («Быстрее пули», «Взрывная блондинка», «Каскадёры») и Келли Маккормик. К сожалению, подробности сюжета, полный каст, а также сроки и дата премьеры пока не раскрываются.

Напомним, «Всё везде и сразу» считается самым титулованным фильмом в истории кинематографа. Картина Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта получила в общей сложности 158 наград от критиков и различных организаций. Также на «Оскаре-2023» Ке Хюи Куан получил награду за лучшую мужскую роль второго плана.

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