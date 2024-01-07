Постановщик сериала «Друзья» рассказал, как шоу «перевезли» в дом из «Один дома»

Арт-директор сериала «Друзья» Дарен Джейнс подтвердил давнюю теорию фанатов о том, что в заключительном сезоне шоу Моника и Чендлер переехали в дом, знакомый по фильму «Один дома».

Ещё несколько лет назад внимательные зрители «Друзей» заметили, что вид из окна соответствует дому семьи Маккалистеров. Например, тот же самый гараж с крышей и стоящим рядом деревом.

Фото: businessinsider

Джейнс утвердительно ответил на вопрос фаната, вспомнившего эту теорию. Оказалось, что «Друзья» помогала снимать компания, изначально созданная под фильм «Один дома».

Да, ты меня поймал. Дом представлял собой декорации. Актёры входили в парадную дверь, поэтому мы видели улицу. Нас поддерживала Pacific Studios, которая изначально была создана для «Один дома» — вид через дверь и окна был подходящий. Отличный глаз, друг мой!

Фото: businessinsider

Ранее звезда «Друзей» отметила, что из-за чувствительной аудитории работать над комедией стало сложнее.