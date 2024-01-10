США и Россия выбирают iPhone: названы самые популярные бренды смартфонов в разных странах

Аналитическое агентство JohnsPhones назвало самые популярные бренды смартфонов в разных странах за 2023 год. Стоит отметить, что в статистике учитываются далеко не все государства, поэтому выборка получилась ограниченной.

Фото: JohnsPhones

Исходя из опубликованных данных, Apple занимает доминирующие позиции в Северной Америке, Западной Европе и России. Что касается Samsung, то он лидирует в Южной Америке, ряде европейских и африканских стран.

Фото: JohnsPhones

На продукцию компании Apple пришлось 28,4% от общего объёма рынка, а на Samsung — 28,2%. Тройку лидеров с результатом в 12,7% занял бренд Xiaomi.

Фото: JohnsPhones

Ко всему прочему, аналитики опубликовали информацию о самых продаваемых смартфонов в первой половине 2023 года. Почётное первое место занял iPhone 14 Pro Max.