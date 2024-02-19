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Любимые фильмы Дени Вильнёва — Космическая одиссея, Апокалипсис сегодня, Бегущий по лезвию и Персона

Режиссёр «Дюны» Дени Вильнёв назвал четыре любимых фильма
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Канадский режиссёр Дени Вильнёв, известный по «Прибытию», «Бегущему по лезвию 2049» и дилогии «Дюна», рассказал о своих самых любимых фильмах. В интервью киносайту Letterboxd артист назвал четыре картины, которые он пересматривает с наибольшим удовольствием.

Постановщик признался, что его любимые фильмы меняются практически каждое утро, однако он всё же назвал те ленты, которые попадают в его список чаще всего. В перечень попали в основном научно-фантастические картины, а также военная и экзистенциальная драма.

  • «2001 год: Космическая одиссея» (1968) — культовый научно-фантастический фильм Стэнли Кубрика.
  • «Апокалипсис сегодня» (1979) — знаменитая военная драма Фрэнсиса Форда Копполы с Марлоном Брандо.
  • «Персона» (1966) — экзистенциальная драма Ингмара Бергмана, ставшая настоящей классикой кино.
  • «Бегущий по лезвию» (1982) Ридли Скотта и «Близкие контакты третьей степени» (1977) Стивена Спилберга — классика научной фантастики от популярнейших американских режиссёров.

Премьеры «Дюны 2» состоится уже 1 марта в мировых кинотеатрах. Лента наверняка доберётся и до России — неофициальными способами.

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