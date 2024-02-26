Фанаты завышают рейтинг фильма «Дюна 2» на IMDb за несколько дней до премьеры

21 февраля состоялась мировая премьера «Дюны 2» — продолжение фантастического эпоса Дени Вильнёва. Ленту уже посмотрели журналисты со всего мира, а обычные зрители ждут премьеры 28-го числа, когда картина выйдет в Финляндии, Норвегии, Бельгии и других европейских странах.

Тем временем на агрегаторе IMDb уже появились первые отзывы — вместе с журналистами оценку ленте выставляют фанаты первой части. Сейчас у «Дюны 2» более 1100 отзывов со средним рейтингом в 9,4 балла из 10 — это наивысший рейтинг в истории крупнейшего портала о кино. У ближайшего конкурента — «Побега из Шоушенка» — 9,3 балла из 10.

Фото: IMDB

Очень вероятно, что рейтинг «Дюны 2» упадёт вскоре после премьеры и оценок от первых зрителей — оценка оригинального фильма сейчас составляет 8/10 на основе 766 тысяч отзывов. Однако сам эпизод демонстрирует, насколько пользователи ждут один из главных блокбастеров 2024 года.