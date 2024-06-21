Карточки с комбо в игре Hamster Kombat про хомяка на 20-21 июня

В популярной игре Hamster Kombat, которая сейчас завоёвывает внимание миллионов пользователей по всему миру, помимо ежедневных шифров с азбукой Морзе, есть и ежедневные комбо-карты.

Карты, действующие с 20 по 21 июня, выглядят следующим образом: P2P Trading находится в разделе Markets, GameFi tokens тоже расположена в Markets, а Villa for the DEV team — в Specials.

Важно! Чтобы разблокировать карточку Villa for the DEV team нужно пригласить в Hamster Kombat не менее пяти друзей.

Для чего нужны карточки с комбо? Собрав комбинацию, можно быстро заработать 5 млн монет и повысить пассивный заработок. Комбинации обновляются каждый день ровно в 15:00 мск.

С помощью азбуки Морзе и комбо-карт создатели Hamster Kombat привлекают ещё больше внимания к своему проекту и позволяют пользователям дополнительно заработать ещё больше монет.