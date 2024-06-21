Издание Deadline сообщило, что четвёртый и финальный сезон сериала «Супермен и Лоис» выйдет 18 октября. Ранее СМИ озвучивали лишь окно релиза, но дату не называли.

Финал третьего сезона «Супермен и Лоис» вышел 27 июня 2023 года. Следовательно, между концом третьего сезона и началом четвёртого пройдёт почти полтора года.

«Супермен и Лоис» — последний сериал вселенной «Стрелы», которую запустили после старта одноимённого сериала в 2012 году. В него также входят «Супергерл», «Флэш» «Легенды завтрашнего дня» и другие проекты.