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Сборы мультфильма «10 жизней» превысили 100 млн рублей

Сборы мультфильма «10 жизней» превысили 100 млн рублей
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На этой неделе сборы мультфильма «10 жизней» в российском прокате превысили 100 млн рублей. Для достижения такого результата анимационному проекту понадобилось полторы недели — премьера ленты состоялась 12 июня.

Фото: «Фонд Кино»

Проект рассказывает историю избалованного кота Беккета, который потратил все свои девять жизней впустую. Герою предлагают пополнить свой «абонемент» при одном условии: он проживёт следующие девять жизней в обличье других созданий: от рыбы до собаки и лошади. В конечном итоге Беккет начинает по-настоящему ценить своё беззаботное существование.

Второстепенные роли в ленте озвучили знаменитые британские актёры: Билл Найи («Пираты Карибского моря») и Джереми Свифт («Тед Лассо», «Удивительная лёгкость»).

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