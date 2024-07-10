Сборы фильма «Тур с Иванушками» превысили 100 млн рублей

На этой неделе сборы комедийного фильма «Тур с Иванушками» превысили 100 млн рублей. Для достижения такого результата ленте понадобился почти месяц — картина вышла 20 июня.

Фото: «Фонд Кино»

Фильм рассказывает о приключениях трёх подруг, которые отправились на машине по югу России, чтобы отвлечься от проблем взрослой жизни и осуществить детскую мечту – встретиться с группой «Иванушки International». В самом начале зрителей отправят в небольшое путешествие в 1996 год, а затем действия перенесут в наше время.

Главные роли в «Туре с Иванушками» исполнили Агата Муцениеце, Анна Пескова и Ольга Сухарева. Среди участников группы «Иванушки International» в фильме снялись солисты Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко. Кресло режиссёра занял Марк Горобец.