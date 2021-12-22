Туктамышева готова оставить Трусову без Олимпиады. У Русской ракеты нет никаких шансов?

Лиза как никогда близка к своей первой Олимпиаде. Но за титул чемпионки России будут бороться Валиева и Щербакова.

Предолимпийский чемпионат России по фигурному катанию — один из важнейших стартов этого сезона. Именно по его результатам будет определяться состав сборной для поездки в Пекин. У спортсменов просто нет права на ошибку, ведь для кого-то это последняя попытка отобраться на Олимпиаду.

Например, самая опытная российская одиночница Елизавета Туктамышева так ни разу и не участвовала на Играх. Однако сейчас фигуристка как никогда близка к своей мечте: ученица Алексея Мишина второй год показывает невероятное катание. Но главное — настрой Лизы: есть ощущение, что свой шанс попасть на Олимпиаду она уже не упустит! Туктамышева готова оставить без путёвки в Пекин даже Александру Трусову.

Рассказываем, кто ещё претендует на поездку на Олимпиаду, где смотреть трансляции и почему чемпионат России ни в коем случае нельзя пропустить.

Чемпионат России по фигурному катанию — 2022. Где смотреть?

Турнир пройдёт с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге. Транслировать соревнования в полном объёме будет сайт Первого канала, по телевидению покажут короткие и произвольные программы женщин, спортивных пар и танцевальных дуэтов, а также показательные выступления. На YouТube в прямом эфире комментировать прокаты будет известный журналист Тед Бартон на английском языке.

Кроме того, 22 декабря на сайте Первого канала пройдёт трансляция официальной жеребьёвки. На ней фигуристы получат стартовые номера перед короткими программами.

Кого не будет на чемпионате России?

Предолимпийский чемпионат России станет важнейшим стартом сезона для многих фигуристов. К сожалению, не все из них смогут выйти на лёд. С турнира снялась Дарья Усачёва, получившая серьёзную травму на этапе Гран-при в Японии. Из-за перелома руки не выступит в Петербурге и Алёна Косторная. Также соревнования пропустят танцоры Софья Шевченко/Игорь Ерёменко, спортивная пара Алина Пепелева/Роман Плешков, Анастасия Гулякова и ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов, продолжающий бороться с болезнью Осгуда-Шляттера.

А вот его коллега по группе Александра Трусова успела восстановиться после стрессового перелома стопы и всё же примет участие в национальном первенстве. Компанию ей после долгого перерыва составит танцевальный дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Фигуристы пропустили первую половину сезона из-за болезни партнёрши, но теперь готовы включиться в борьбу за олимпийские путёвки.

Щербакова постарается защитить титул, Трусова рискнёт

Традиционно самая высокая конкуренция будет среди одиночниц. На три путёвки в Пекин претендуют сразу пять талантливых фигуристок. Главным фаворитом турнира единогласно признана Камила Валиева. 15-летняя ученица Тутберидзе показывает качественное катание и сложнейший набор из трёх четверных и двух тройных акселей на две программы. Фигуристка уже переписала на себя три мировых рекорда и не собирается на этом останавливаться. Единственной, кто может навязать Валиевой реальную борьбу, является действующая чемпионка мира Анна Щербакова. Опытная спортсменка доказала, что умеет собираться в нужный момент, выиграв предыдущие три чемпионата России. Сможет ли Щербакова удержать титул — узнаем совсем скоро.

Основной же интерес заключается в том, в какой форме к соревнованию подойдёт Александра Трусова. Русская ракета на старте сезона поразила мир фигурного катания историческим прокатом с пятью квадами, но затем получила травму. Даже с учётом реабилитации выступать с таким количеством ультра-си сейчас — очень опасно: организм Саши может просто не выдержать. Тем не менее фигуристка заявила, что не намерена давать себе послабления. Очевидно, что рекордсменка снова рискнёт всем ради Олимпиады.

Туктамышева рвётся на свою первую Олимпиаду

Правда, план Трусовой может оказаться бесполезным. Воспитанница «Хрустального» не раз оказывалась в патовой ситуации из-за собственного максимализма. Порой и бронзовая медаль была для неё подарком. На фоне этого холодный расчёт Елизаветы Туктамышевой кажется более эффективным. Ученица Алексея Мишина показывает, что и в 25 лет можно оставаться в топе. Стабильные прокаты императрицы производят впечатление не только на болельщиков, но и на экспертов. Многие из них отмечают, что правильный настрой Лизы помогает ей бороться за право поехать на свою первую Олимпиаду в карьере. Сейчас она как никогда близка к исполнению мечты и вряд ли упустит этот шанс. Может случиться так, что Туктамышева оставит без путёвки саму королеву квадов!

«На мой взгляд, она одна из главных претенденток на Игры. Естественно, всё будет зависеть от того, как девчонки откатают на чемпионате России. Главное — не дрогнуть. Но у Лизы за плечами такой огромный опыт, что в этом плане проблем уж точно возникнуть не должно. Самый главный козырь Лизы состоит в том, что она фанат своего дела, она кайфует от того, чем занимается», — оценила возможности Туктамышевой Елена Радионова.

Ещё одной соперницей Лизы в гонке за Пекин считается Майя Хромых. Подопечная Этери Тутберидзе владеет четверными, но в последнее время часто ошибается во время прокатов. Не стоит исключать из списка конкуренток и юниорок, которые также постараются показать себя наилучшим образом. Софья Самоделкина, Аделия Петросян, Анастасия Зинина, Софья Муравьёва — все они имеют в арсенале элементы ультра-си и в теории могут побороться за пьедестал.

Мужчины выяснят, чьи нервы крепче



В соревнованиях мужчин будет не менее жарко. Официально в турнире примут участие 18 спортсменов, и у каждого будет возможность заработать медаль. Главная проблема наших одиночников в том, что они редко показывают чистые прокаты. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин и вовсе критиковал российских мужчин за безвольные выступления на Гран-при. Однако на чемпионате России всё может поменяться.

Лидер сборной Михаил Коляда наверняка постарается реабилитироваться за прошлые неудачи, доказав, что его кандидатура на командный турнир в Пекине — самая верная. Многого ждут болельщики и от Евгения Семененко. Ученик Алексея Мишина выстрелил в прошлом сезоне, но в этом году под гнётом ответственности немного сдал позиции. Составить ему конкуренцию постараются Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв и Макар Игнатов, а также опытные Дмитрий Алиев и Александр Самарин. При равных возможностях наши парни будут соревноваться в психологической устойчивости: на Игры поедет тот, чьи нервы окажутся крепче.

Дочь Тутберидзе поборется за третью путёвку в Пекин



Нешуточный накал страстей ожидается в спортивных парах. На призовое место рассчитывают Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. И если прекрасная форма действующих чемпионов мира не подлежит сомнению, то остальным спортсменам придётся подтверждать свои претензии в плотной борьбе.

В танцах также есть очевидный лидер — это Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Вторым дуэтом страны являются Александра Степанова и Иван Букин, однако им на пятки наступают молодые Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Ученики Игоря Шпильбанда мощно прогрессировали на протяжении всего сезона и теперь постараются с первого раза попасть на Олимпиаду. Главный вопрос — как оценят спортсменов судьи на домашней арене. Очень хотелось бы, чтобы Диана и Глеб поехали в Пекин честно, а не потому, что она — дочь Этери Тутберидзе, а он — сын знаменитого актёра.