«Вы ломаете стереотипы». Как Траньков смутил Тутберидзе и довёл её учениц до истерики

Фигурное катание дарит болельщикам невероятные эмоции. От красоты, которая творится на льду, захватывает дух, а риск, с которым спортсмены неизменно сталкиваются в своих прокатах, постоянно держит в напряжении. Но этот прекрасный и опасный вид спорта ещё и полон курьёзов. Происходят они с завидной регулярностью: каждый год есть чему улыбнуться и над чем посмеяться.



Олимпийский сезон не стал исключением, и 1 апреля — отличный повод, чтобы вспомнить недавние смешные истории и забавные моменты, которые случились с нашими фигуристами!

Блатные «Диана с Дэвисом»

В начале сентября на открытых прокатах нашей сборной Илья Авербух перепутал имена Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, выступающих в танцах на льду. Как зовут девушку он, видимо, запомнил благодаря тому, что она дочь Этери Тутберидзе, но касалось это только её имени. А вот то, что фамилия у неё отличается от фамилии матери, оказалось для него непривычным. Авербуху показалось, что Дэвис — это имя партнёра. Наверное, иностранец. Что вполне логично, ведь Диана тренируется в США.



«Мне понравились Диана с Дэвисом», — сказал Авербух в эфире Первого канала.



Позже выяснилось, что Диана с Глебом и сами не против пошутить. На чемпионате России они смело ответили на вопрос о приписываемом им блате из-за известных родителей.



«Мы не читаем про себя ничего. Пишут, что мы блатные? Да, мы блатные. У нас известные родители. Мы блатные», — заявил Смолкин после проката.

Дудаков поцеловал чехлы Трусовой

Забавный случай произошёл на контрольных прокатах и после блестящего выступления Александры Трусовой с произвольной программой. Русская ракета впервые приземлила пять квадов, причём три из них стояли во второй половине. В восторге были все, но прежде всего тренеры Саши: Тутберидзе улыбалась, а Дудаков от переизбытка чувств и вовсе поцеловал чехлы от коньков Трусовой.

Самарин «впал в истерику» от своего результата

Первые соревнования сезона не для всех наших фигуристов увенчались хорошими прокатами. Так, Александр Самарин на турнире Budapest Trophy не выполнил чисто ни одного прыжка в короткой программе: помарка на четверном лутце, «бабочка» на четверном тулупе в каскаде и ошибка на тройном акселе. Гордиться решительно нечем.



Тем не менее оценка 74,76 балла принесла Александру текущее первое место. От такого расклада его тренер Светлана Соколовская в «кисс-энд-край» закрыла лицо руками, а сам фигурист истерически смеялся.

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Зевок Туктамышевой на скучной жеребьёвке

В этом сезоне жеребьёвку чемпионата России показывали в прямом эфире на сайте Первого канала. Болельщики ожидали чего-то особенного и интересного: всё-таки речь об отборочном турнире на Олимпийские игры, канун Нового года, да и место проведения — наша культурная столица Санкт-Петербург. Но надежды не оправдались. Мероприятие вышло настолько скучным, что даже сами фигуристы с трудом дождались его окончания.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Особенно сложно выдержать официальное действо было Елизавете Туктамышевой: ролики и речи со сцены буквально усыпляли девушку. Лиза, как могла, боролась с нахлынувшей дремотой, но её зевки всё равно не укрылись от бдительных камер.

Удар по Этери Тутберидзе

В смешную ситуацию на чемпионате России попала и Этери Тутберидзе. После произвольной программы Камилы Валиевой один из фанатов фигуристки неудачно кинул мягкую игрушку: тигрёнок вместо льда приземлился прямо на голову Тутберидзе. Знаменитый тренер была не готова к подобной атаке болельщиков: на миг на лице Этери промелькнул страх, но затем она улыбнулась этому фанатскому «покушению».

Однако на этом приключения Этери в Санкт-Петербурге не закончились. Максим Траньков поставил её в очень неловкое положение и довёл до истерического смеха её воспитанниц нелепой оговоркой, когда брал интервью по результатам соревнований.

«Говорят, что давать Первому каналу перед соревнованиями — плохая примета, а вы это сделали. Вы ломаете стереотипы. Так ли это?» — спросил Траньков и лишь потом добавил, что речь идёт об интервью.



Впрочем, Тутберидзе быстро собралась и спокойно ответила: «На самом деле интервью я дала перед финалом Гран-при, а не перед чемпионатом России. Вот финал Гран-при и не сложился. Так что, может быть, так и есть».

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«Эти русские фигуристки такие одинаковые!»

Незадолго до Олимпийских игр в Пекине на японском телевидении перепутали Трусову и Валиеву. Пока ведущие обсуждали шансы России на полный пьедестал, зрителям демонстрировали на экране состав нашей сборной, в котором обнаружились сразу две Александры Трусовой. Оказалось, что телевизионщики перепутали фотографии и вместо Камилы Валиевой поставили ещё одно изображение Трусовой. Правда, взяли фото из прошлого сезона, когда она тренировалась в «Ангелах Плющенко» и ещё не покрасила волосы в красный цвет. Удивительно, но этой ошибки ни ведущие, ни другие сотрудники канала так и не заметили до конца программы. Спокойно беседовали о Валиевой на фоне Щербаковой и двух Трусовых.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Позже японские болельщики бурно обсуждали этот инцидент в интернете. Часть была возмущена такой оплошностью телеканала, а другие шутили про конвейер в группе Тутберидзе и стирание индивидуальности у русских фигуристок.



«Эти русские фигуристки такие одинаковые!» — писали в Сети пользователи.

Прыжок на бортик Бойковой с Козловским и двойной тодес Трусовой в Пекине

На Олимпиаде в Пекине своей непосредственностью отличилась наша спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. После короткой программы довольный Дима запрыгнул на мягкий бортик. Не мог удержаться, ведь на других стартах бортики жёсткие. Саша же сказала, что делать это нужно после произвольной. Так они и поступили: откатав свою зажигательную «Малагенью», уже вместе повторили прыжок, чем очень позабавили болельщиков.



Повеселилась на Олимпийских играх и Александра Трусова. На репетиции показательных номеров Саша попробовала себя в парном катании. Партнёра ей временно одолжила Евгения Тарасова. Сначала Саша с Владимиром Морозовым просто училась делать тодес, но затем усложнила задачу и позвала присоединиться к ним Женю. Владимиру пришлось одновременно крутить вокруг себя двух фигуристок, что выглядело очень забавно.

Эпичное падение Кондратюка на Кубке Первого канала

Марк Кондратюк блестяще откатал свою произвольную программу под музыку из популярной рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда», справившись со всеми прыжками, в том числе четверным лутцем. Однако эмоции под конец проката так захватили фигуриста, что он смешно поскользнулся на дорожке шагов. Упал там, где падения, никак от него не ожидали.



Вернувшись к своей команде «Время первых» Марк с юмором ответил на вопрос Евгении Медведевой, почему упал. Юноша заверил, что намеренно задумал это падение: хотел поддержать Дмитрия Алиева, который годом ранее тоже упал на дорожке шагов во время Кубка Первого канала.



«В прошлом году так упал Дима Алиев. В этом я решил его поддержать и тоже упал», — пошутил Кондратюк.