Пара Плющенко попала в сборную, но может исчезнуть после успеха на ЮЧР. Кто виноват?

В школе Евгения Плющенко неплохое развитие получил новый вид – парное катание. Воспитанники «Ангелов» Анастасия Чернышова и Владислав Антонышев заняли четвёртое место на первенстве России, обойдя всех остальных представителей московских и петербургских школ. Проиграли только мощной школе из Перми – трём дуэтам группы Павла Слюсаренко.

Анастасия и Владислав очень уверенно выступили на своём дебютном крупном старте – прокаты с минимумом ошибок, лучшие баллы в карьере, успешный отбор в сборную страны. Но, кажется, совсем скоро эта пара может перестать существовать. Как появился дуэт Чернышова/Антонышев и в чём причина их возможного распада?

Анастасия Чернышова занимается парным катанием чуть больше года, её первым партнёром был Андрей Рудь, но вместе фигуристы откатали всего два турнира. По словам Насти, парное катание оказалось гораздо интереснее одиночного – множество разных элементов, интересные тренировки, взаимодействие с партнёром.

Владислав Антонышев пришёл в парное катание после сезона-2016/2017. В разные годы его партнёршами были Юлия Ермакова, Александра Финохина, Диана Мухаметзянова, Елизавета Осокина, но ни с одной серьёзного успеха на юниорском уровне добиться не удалось.

Смотрите первенство России по фигурному катанию в Okko.

Тренером пары является Арина Ушакова, на первенстве в Перми фигуристов сопровождал Сергей Алексеев. Сам Евгений Плющенко с парниками не работает, но предоставляет все условия для развития этого вида в своей академии. «Мы в его школе, он даёт нам лёд, но тренерскую деятельность к нам, как бы это сказать, не проявляет», – отметили сами фигуристы в микст-зоне.

По ходу сезона Чернышова/Антонышев стали чемпионами Москвы и выиграли Кубок Москвы, выиграли бронзовую медаль на четвёртом этапе Гран-при России и смогли попасть в сборную благодаря четвёртому месту на первенстве России. И для Насти, и для Влада это наивысшие результаты в карьере. Катается дуэт и в шоу – зимой фигуристы поучаствовали в новогодних сказках Евгения Плющенко, а также выступали на его юбилейном шоу в Москве.

Выделяет пару среди других ощутимая разница в возрасте. Настя 2009 года рождения, сейчас ей 13 лет, Владислав – 2001-го, ему 21 год. На юниорских контрольных прокатах пара производила неоднозначное впечатление, однако за сезон фигуристы смогли хорошо скататься и найти своё лицо. Большая разница в возрасте в парном катании встречается нередко, причём как в одну, так и в другую сторону. Британка Зои Джонс на 10 лет старше своего партнёра Кристофера Бояджи, в американской паре Элли Кам/Дэниэл О’Ши различие в возрасте между партнёрами составляет 13 лет (партнёрша младше).

Анастасия Чернышова Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Но разница в возрасте всё же выйдет паре боком – этот дуэт может прекратить существование из-за проблем с выходом во взрослые. Поднятие возрастного ценза ударило не только по одиночницам.

Паре можно было бы подождать сезон, пока партнёрше не исполнится 15 лет, и тогда был бы возможен выход во взрослые. Но с сезона-2023/2024 отметка перехода повысится до 16 лет, а с сезона-2024/2025 – до 17 лет.

При возвращении международных стартов пара просто не сможет на них выступать – Насте не будет хватать возраста для перехода во взрослые ещё несколько сезонов, а Владислав не сможет соревноваться на юниорских турнирах. Выход из ситуации – распад и поиск новых партнёров, выступать с которыми разрешено согласно текущим правилам.

Ситуацию с разницей в возрасте комментировал сам Евгений Плющенко ещё в октябре 2022 года. «Давайте покатаемся, а там посмотрим – жизнь меняется. Всё что угодно может быть в следующем сезоне – быть может, другие правила придумают. Они молодцы, давайте жить сегодняшним днём и этим сезоном, мне кажется, это будет логичнее и правильнее, поживём – увидим», – заявлял тренер ТАСС.

В теории сохранить пару, как это ни странно, может отсутствие международных стартов: на внутренней арене могут сделать определённые исключения для сильных фигуристов. В ковидный сезон юниорки группы Этери Тутберидзе соревновались на взрослых стартах и через Кубок России отобрались на чемпионат страны. Перед началом текущего сезона федерация поменяла возрастной ценз для российских соревнований, и эти правила более щадящие, чем правила ISU.