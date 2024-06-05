Болела за Медведеву, заботилась о собаке Тутберидзе. 17 фактов о лучшей фигуристке России

Аделия одолела четверной риттбергер, который так и не исполнила на соревнованиях сама Трусова.

Действующей чемпионке России в женском одиночном катании Аделии Петросян 5 июня исполняется 17 лет. Эту дату воспитанница Этери Тутберидзе встречает с приличной копилкой достижений. Помимо титула лучшей фигуристки нашей страны, в её послужном списке — уверенные победы на российских этапах и в финалах Гран-при, второе место на прыжковом турнире, выполнение сложнейших ультра-си, в числе которых как четверные прыжки, так и тройной аксель.

Если бы не бан на международный арене, Аделия наверняка поднялась в этом году на подиумы чемпионатов Европы и мира. Возможно, даже взяла бы на них золото. Но и без поездок на главные старты планеты она великолепно проявила себя за последние два сезона и стала первым номером сборной.

В честь дня рождения уникальной девушки предлагаем познакомиться или освежить в памяти 17 интересных фактов о ней. Насколько хорошо вы знаете Аделию Петросян? Спешите проверить прямо сейчас!

1. Сама захотела кататься уже в два года

Аделия Петросян — поистине прирождённая фигуристка, ибо рассекать каток она мечтала, будучи совсем малышкой. Девочке было всего два года, когда она попросила родителей поставить её на коньки. Взрослые разумно рассудили, что выходить на лёд такой крошке ещё рано, поэтому отложили исполнение её желания на два года. За это время Аделия не передумала заниматься фигурным катанием, а вдохновением для неё служили выпуски телепроекта «Ледниковый период».

«Я сама в два года попросила меня поставить на коньки. Это было слишком рано, поэтому мы подождали ещё пару годиков, и, когда мама поняла, что я всё-таки хочу встать на коньки, меня поставили. Потом пошло-поехало. Если я не ошибаюсь, то как-то раз увидела передачу «Ледниковый период». Взрослые выступали, мне прямо понравилось, как они катались, делали поддержки. И мне тоже захотелось попробовать. Мой детский разум захотел», — рассказывала Петросян «Дому Москвы в Ереване».

2. Наполовину — армянка, наполовину — русская

Аделия — невероятная красотка! Мама у неё русская, папа — армянин, поэтому в её яркой запоминающейся внешности переплетаются армянские и славянские черты. Девушка очень гордится связью с Арменией, а в сезоне-2020/2021 даже посвятила ей произвольную программу «Арцах».

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

3. Первой из женщин исполнила четверной риттбергер

Кажется, что пионером на всех четверных прыжках среди девушек является Александра Трусова. Однако в действительности четверной сальхов первой продемонстрировала на соревнованиях японка Мики Андо ещё в 2002 году, а Аделия Петросян первой покорила четверной риттбергер. Очень сложный и коварный квад она успешно выполнила на чемпионате России — 2022, изрядно накалив и без того напряжённую обстановку из-за отбора на Олимпиаду. Более того, Аделия приземлила тогда четверной риттбергер дважды: в каскаде с двойным тулупом и сольно. При этом все остальные элементы она тоже сделала чисто.

К сожалению, из-за того что всё произошло на внутреннем турнире, официально это достижение спортсменки не признано Международным союзом конькобежцев (ISU). Но в любом случае историческое исполнение четверного риттбергера навсегда останется за Аделией.

4. Владеет четырьмя ультра-си

В прыжковый арсенал Аделии входят целых четыре суперпрыжка: тройной аксель, четверной тулуп, четверной риттбергер и четверной флип. Все эти ультра-си элементы она чисто делала на соревнованиях, но пока ни разу не собирала в одной программе. Необходимости в этом, на самом деле, нет. Круто, что она в принципе универсальная фигуристка, владеющая одновременно квадами и трикселем.

Но не исключено, что когда-нибудь Аделия всё-таки попытается соединить все свои козыри и тогда, может быть, побьёт мировой рекорд Камилы Валиевой в произвольной — 185,29 балла.

Аделия Петросян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

5. Отказалась выступать за Армению

Наполовину армянское происхождение позволяет Аделии совершенно логично обосновать переход под флаг этой страны, чтобы выступать на международных стартах и спокойно отбираться на крупнейшие турниры, включая Олимпийские игры. По информации Metaratings, ей действительно предлагали кататься за Армению, но Аделия отказалась. Она намерена продолжать представлять Россию, несмотря на бан наших спортсменов.

6. Мечтала продавать овощи и быть парикмахером

Талант к фигурному катанию не мешал маленькой Аделии стремиться развиваться в других сферах. Например, она хотела освоить профессию продавца, а также парикмахерское искусство.

«Кем я только не хотела быть. Когда была совсем маленькой — и парикмахером, и овощи хотела продавать. Это, наверное, самое странное. Потом захотела быть тренером. Сейчас вот ещё думаю: хореограф-постановщик или тренер. Скорее, хореограф-постановщик. Тренерского опыта у меня, естественно, нет. И мама мне сказала: «С таким характером сидеть на одном месте и тренировать ты не сможешь», — рассказала Петросян в интервью для сайта ФФККР.

7. Сравнивали с Евгенией Медведевой

Когда Аделия начала набирать популярность, катаясь на юниорских турнирах, многие болельщики разглядели в ней вторую Евгению Медведеву. Спортсменок сравнивали не только из-за внешнего сходства, но и из-за близкой манеры катания. Неудивительно, что часть фанатов испытывала ностальгию, глядя, как Аделия дожидается оценок с Этери Тутберидзе.

Сейчас, безусловно, очевидно, что две одиночницы — разные спортсменки с собственным стилем, и каждая прекрасна по-своему.

Аделия Петросян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

8. Любимая фигуристка — Евгения Медведева

Пока болельщики проводили параллель между Аделией Петросян и Евгенией Медведевой, она сама равнялась на прославленную старшую коллегу. Аделия обожала пересматривать выступления Жени и восхищалась её способностью регулярно выдавать безупречные прокаты. Кумир подстёгивала её упорно трудиться и становиться всё лучше и лучше.

«Женя мне была очень симпатична как фигуристка. Когда я была маленькой, как раз Женя каталась. Её программы я знала практически наизусть. Она меня поражала своей стабильностью, я хотела кататься так же надёжно и красиво. Всегда переживала за неё, поддерживала, даже когда мы не были знакомы. Почему-то именно она была мне ближе всех, и я её выделяю, хотя мне многие нравятся», — признавалась Петросян в интервью журналу «Московский фигурист».

9. Рост — 150 см

Аделия всегда напоминала Дюймовочку, что в женском одиночном определённо играет ей на руку. В 14 лет её рост составлял 140 см, а после победного чемпионата России — 2024 она обновила эти данные, сообщив, что доросла до 150 см.

Вероятно, за последние полгода Аделия снова вытянулась, но внешне по-прежнему сохраняет миниатюрность.

10. Любит петь, в том числе во время проката

Эмоциональная натура Аделии буквально рвётся наружу, когда она выступает. Девушка не стесняется подпевать музыкальному сопровождению, что помогает ей сделать прокат особенно чувственным и ярким. Например, она вторила словам песни Voilà французской певицы Барбары Прави и хитам Майкла Джексона, которые звучали в её коротких программах последние пару сезонов.

В обычной жизни Аделия тоже часто поёт, но свои вокальные способности оценивает скромно и считает, что певица из неё не выйдет.

Аделия Петросян Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

11. Пошла в школу на год раньше

Аделия росла очень любознательной девочкой. В детском садике ей наскучило раньше, чем пришла пора идти в школу. Будущая звезда фигурного катания попросила родителей отвести её пораньше в первый класс, поэтому уже в этом году она окончила последний 11-й класс и сдаёт ЕГЭ для поступления в вуз.

12. Считает фигурное катание магией

Аделия очень поэтично воспринимает фигурное катание, хотя оно и связано с огромными тяжёлыми нагрузками.

«Фигурное катание для меня — это магия. Красивые фигуры на льду, преодоление гравитации, слияние с музыкой, да каждый поворот на льду — это искусство. На данный момент — это то, чему я посвящаю всё своё время и отдаю все силы», — рассказала Аделия Петросян в интервью журналу «Московский фигурист».

13. Владеет талисманом Олимпиады в Пекине — Бин Дунь Дунем

Вскоре после того, как отгремели Олимпийские игры — 2024 Аделия опубликовала в соцсетях фотографию с её милейшим талисманом — игрушечным Бин Дунь Дунем. Болельщики в соцсетях активно интересовались, кто подарил ей эту забавную панду в скафандре, но девушка предпочла сохранить это в тайне. Единственное, ответила, что игрушку привезла ей не Анна Щербакова.

Аделия Петросян Фото: Из личного архива Аделии Петросян

14. Обожает книги

Бабушка Аделии — преподаватель русского языка и литературы — привила ей любовь к чтению, и книги стали неотъемлемой частью жизни спортсменки. Одно из любимых произведений фигуристки — четырёхтомный роман-эпопея «Война и мир» Льва Николаевича Толстого. Аделия признавалась, что ей близок образ Наташи Ростовой, а ещё ей очень нравятся стихи Цветаевой и Ахматовой.

15. Ведёт личный дневник

Не так давно Аделия начала вести личный дневник, где записывает многочисленные мысли. Выплёскивает ли она в него какие-то спортивные переживания — неизвестно, но будет здорово, если однажды она решит выпустить свои мемуары. Необязательно о карьере в фигурном катании, ведь её популярность позволяет собрать аудиторию и для воспоминаний о буднях за пределами катка.

16. Имеет собаку, заботилась о питомце Тутберидзе

Как и многие фигуристки, Аделия любит собак и сама является счастливой хозяйкой очаровательного йоркширского терьера по кличке Альмочка. Девушка утверждает, что четвероногий друг выглядит как «масипусечка».

Кроме того, Аделии случалось заботиться о собачке Этери Тутберидзе. Специалист не раз оставляла питомца под ответственность подопечной, пока находилась в отъездах из-за соревнований.

Аделия Петросян Фото: Из личного архива Аделии Петросян

17. Предпочитает спокойный домашний отдых

Перезагрузиться после интенсивных тренировок Аделии помогает спокойное времяпрепровождение дома. Фигуристка предпочитает отдыхать, смотря сериалы или собирая различные пазлы. С удовольствием делает что-то с семьёй, радуясь общению с близкими.