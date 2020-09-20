Щербакова показала новое платье для произвольной программы

В социальных сетях появилась фотография платья Анны Щербаковой, в котором она выйдет на прокат произвольной программы на первом этапе Кубка России в Сызрани.

Фото доступно на странице fs is my life в «Инстаграме».



Щербакова уверенно лидирует по итогам короткой программы на первом этапе Кубка России. Получив от судей 82,13 балла, она более чем на 12 очков опережает ближайшую преследовательницу — ещё одну воспитанницу Этери Тутберидзе Майю Хромых.



Сегодня прошла тренировка произвольных программ. Единственный элемент ультра-си, который попыталась выполнить Щербакова, завершился падением — Анна оказалась на льду после неудачного выполнения четверного флипа. Остальные элементы были выполнены без серьёзных ошибок.



С расписанием первого этапа Кубка России по фигурному катанию можно ознакомиться на «Чемпионате».