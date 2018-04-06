ЦСКА разгромлен по делу, но, вообще-то, «Арсенал» не супер

За такую игру «Арсенал» в Лиге Европы ещё накажут. Из Лондона можно было увозить другой результат.

Сначала вступление, без которого текст будет несправедлив по отношению к ЦСКА. Когда «Манчестер Сити» налетел в Лиге чемпионов на «Ливерпуль», все сразу сказали: «О, это самый неудобный соперник». Так вот, никто об этом не говорил, но «Арсенал» для ЦСКА – самый неудобный соперник.

Речь не о том, что эти команды похожи (они не похожи). А о том, что слабые стороны ЦСКА идеально соответствуют сильным сторонам «Арсенала». Поэтому, несмотря на разгром, кое в чём ЦСКА точно не виноват.

В чём ЦСКА не виноват

Центр обороны ЦСКА берёт позиционной игрой, а в топ-матчах РФПЛ – повышенной компактностью. Для РФПЛ этого достаточно, чтобы нивелировать медлительность. И для многих неплохих команд в Лиге Европы, которые, например, играют навесами. Но вот напротив «Арсенал». И Месут Озил. А для Озила нет более приятного занятия, чем запускать разрезающими передачами какого-нибудь Аарона Рэмси в скоростной забег за спину защитникам: Березуцкий, догоняй! Это не провал «армейцев», это неудобный соперник.

Озил легко теряется, когда ему некому раздавать эти разрезающие передачи: начинает катать мяч ближнему, а то и просто исчезает. Озил не любит играть на статичного форварда, ему нужен партнёр, который стартует с дуги штрафной. Если бы в защите у Гончаренко бегали парни помоложе, пусть даже тактически неграмотные, «Арсеналу» было бы труднее, чем с читающими позицию, но не умеющими играть в пятнашки братьями. Выбежал навстречу Ляказетту – а сзади уже Рэмси. В попытке спасти ситуацию следует неудачная попытка сделать искусственный офсайд — и 3:1.

Кстати, бесконечные офсайдные ловушки – тоже способ скрыть медлительность защиты. Проще сделать шаг вперёд, чем разворачиваться и бежать назад. Но и рискованнее. К сожалению, команде Гончаренко достался соперник, для которого медленная защита – любимая, самая удобная слабость. Провал ЦСКА в другом.

С шашкой на пушки. Шикарный гол Головина не спас ЦСКА от разгрома Похоже, в полуфинале Лиги Европы российского клуба не будет.

В чём ЦСКА виноват

Кухня атак лондонцев – полуфланги. Там они устраивают перегруз (Рэмси, Озил, Бельерин справа – Мхитарян, Уилшир, Монреаль слева), а потом режут диагональ на противоположный фланг или пускают в забег защитника. Поэтому расставить Кучаева и Щенникова достаточно широко, чтобы каждая диагональ на противоположный фланг не превращалась в кошмар, ад и фильм ужасов, – это вопрос первой необходимости, это как техника безопасности.

ЦСКА её проигнорировал. И поплатился двумя похожими голами с разных флангов (первым и четвёртым). И Бельерин, и Озил делали последний пас с фланга в полном одиночестве. У них было время подумать, прицелиться, подготовить последний пас. У них было время взять ещё паузу секунд на пять: настолько никому не было до них дела.

Отменённый гол Рэмси из офсайда и засчитанный гол Рэмси с линии офсайда – следствие того, что «Арсенал» для ЦСКА неудобный соперник. Гол Рэмси с паса Бельерина и гол Ляказетта с паса Озила – вот провал ЦСКА. Как и ещё штук пять таких же ситуаций, которые не закончились голами.

Жуткие свободные зоны на флангах и медленный центр защиты можно было бы скрыть при помощи самоотверженной игры в опорной зоне (хотя бы попытаться). Накрывать если не поперечные последние пасы в центр под удар, то хотя бы сами удары. Но в игре без мяча Натхо замечен не был, а один Головин не успевал. Да и выключался из эпизодов. Например, когда Ляказетт сделал счёт 4:1. Головин бежал за ним, потом посмотрел на мяч – и остановился. Через пять секунд бросился догонять, но было уже поздно. В общем, трудно было сделать игру ещё более приятной для группы атаки «Арсенала».

А теперь пора переходить к заявленной в заголовке теме. К тому, что счёт не должен обманывать: «Арсенал» не в порядке.

«Арсенал» — ЦСКА — 4:1. Дубли Рэмси и Ляказетта, штрафной Головина. Как это было «Арсенал» разгромил ЦСКА в первом четвертьфинальном матче Лиге Европы со счётом 4:1. Все подробности матча.

Что не так с «Арсеналом»

Итак, из-за естественной уязвимости ЦСКА к стилю «Арсенала», а также из-за провала на флангах каждая типичная атака «Арсенала» с пасом с полуфланга на фланг и обратным пасом под удар становилась потенциально голевой. С этим мы разобрались. Но почему в первом тайме каждая вторая атака ЦСКА была потенциально голевой?

По геометрии атак «армейцы» смотрелись вообще не слабее. Четырёх голов в ворота Чеха не случилось потому, что Головин с полуфланга запускал по бровке Щенникова, а не Бельерина и вырезал диагональ на Кучаева, а не Монреаля. Это была нехватка индивидуального класса, а не организации игры: две атаки, когда Кучаев просто не смог как следует навесить, не исполнил пас, – они по структуре момента так же опасны, как те, в которых забивал «Арсенал». И у Щенникова были такие моменты. Они повторялись, значит, ошибка системная.

Крайние защитники «Арсенала» заигрываются и забывают о том, что они, вообще-то, защитники. За это мог наказать ЦСКА. Не наказал, значит, накажет кто-то классом повыше, чем «армейцы».

Четырёх голов в ворота Чеха не было, потому что Вернблум делал скидку на Щенникова, у которого вчера был не день Рэмси. Но ведь Щенников оказался так же свободен и одинок, как и игроки «Арсенала» у ворот Акинфеева.

Четырёх голов в ворота Чеха не было, потому что Ахмеду Мусе, видимо, нужно для гола не три момента, а четыре. Пробросить мяч между пустотой, где должен был быть Бельерин, и Мустафи, а затем убежать Муса может, а точно ударить или прострелить на максимальной скорости по катящемуся мячу – нет. Ладно, мы всё-таки говорим о футболисте, который в «Лестере» сидел в глухом запасе. Но «Арсеналу», вообще-то, в Лиге Европы не только с Мусой играть. Ещё с Иммобиле, там, Гризманном. Муса убегал не раз и не два. Вы поняли – ошибка системная. ЦСКА за неё не наказал, но это не значит, что никто не накажет.

И последнее. «Арсенал» играл дома, против максимально удобной для себя команды. И та к тому же систематически ошибалась в защите. И всё равно «Арсенал» растранжирил больше, чем забил. Рэмси сделал дубль, хотя мог побить личный рекорд голов за один вечер. И, несмотря на разгром и постоянные моменты во втором тайме, не было ощущения, что ЦСКА не сможет забить ещё раз. Это «Арсенал»: он «Эстерсунду» позволил вернуться в дело после домашних 0:3. У ЦСКА перед домашним матчем куда более удобный счёт. Жаль, что соперник неудобный.

P.S.

Вам не кажется, что Головину в «Арсенале» делать нечего? Не потому что он плох для шестой команды Англии. Просто у «Арсенала» полузащита – сильнейшая и хорошо укомплектованная линия. В такую трудно вписаться. А по манере игры как раз то, что надо. Умные решения в атаке и периодическая потеря концентрации в защите – это вполне полузащитник формата Венгера (без шуток, это вопрос приоритета: футбольный интеллект или способность не выключаться). Если только сам Венгер не уйдёт…