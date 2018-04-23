10 матчей с самыми дикими сюжетами в истории РФПЛ

Начиная с 2001 года, когда образовалась Российская футбольная Премьер-Лига, в РФПЛ прошло немало матчей с невероятными сюжетными поворотами. Наша десятка – далеко не полный список матчей, где хватало жара, голов и смен лидера. И очевидно, что вчерашний матч «Арсенала» и «Зенита», сделанный в первую очередь Артёмом Дзюбой, заслужил быть в десятке.

2003. ЦСКА – «Спартак» – 3:2

Последнее дерби Олега Романцева в качестве главного тренера «Спартака» получилось, возможно, самым драматичным. Противодействуя будущему чемпиону красно-белые, которых тогда жутко штормило, дважды выходили вперёд – но ЦСКА находил способы отыграться на грязном газоне стадиона «Динамо». А уже в компенсированное время стараниями Иржи Ярошика придумал победный гол.

2006. «Локомотив» – «Рубин» – 4:4

Редкий матч, где бомбардиры сообразили сразу два хет-трика за 90 минут, а выиграть не смог никто. Первым на хет-трик зашёл Дмитрий Лоськов: вскоре после первого гола «Рубина» капитан «Локо» забил после рикошета, а перед перерывом использовал ошибку Александра Колинько. «Железнодорожники» забили третий (это был Иван Старков, тогда он казался большим талантом, а сейчас спокойно бегает пятый сезон в барнаульском «Динамо»), и тогда за хет-триком рванул Алехандро Домингес. Лучший легионер в истории «Рубина» забил трёшку раньше, к 74-й минуте, и уложился в 14 минут. Лоськов свой третий мяч забил ближе к концовке, с пенальти.

2007. «Локомотив» – «Крылья Советов» – 5:2

Год, когда Анатолий Бышовец разругался с Лоськовым, Евсеевым и здравым смыслом, и матч, где Бышовец до перерыва приготовился к отставке. «Локомотив», шедший тогда 11-м в таблице, пропустил два гола до перерыва, а на Бышовца было больно смотреть. Но на второй тайм «железнодорожники» вышли невероятно заряженными и подрезали крылья сопернику. Тот матч – один из лучших в русской карьере Бранислава Ивановича: серб начал камбэк «Локо» своим корявым голом коленом, вывел команду вперёд пасом с фланга на Билялетдинова и закончил уничтожение передачей Самедову на пустые ворота.

2011. «Спартак» – ЦСКА – 2:2

Самое невероятное столичное дерби по количеству ада вокруг него. Игоря Акинфеева сломал Веллитон – вратарь ЦСКА с носилок орал на форварда «Спартака», которому потом впаяли длительную дисквалификацию. Сам Веллитон забил Сергею Чепчугову. Эммануэль Эменике, только-только купленный из Турции, вколотил мяч мощнейшим ударом под перекладину издали. ЦСКА был агрессивен и во время матча, и после, когда Веллитону предложил оглядываться на улицах. Действительно ад.

Фото: РИА Новости

2011. «Локомотив» – «Зенит» – 4:2

Слишком много «Локомотива», да? Ну, выдавать остросюжетные матчи «железнодорожники» умели даже в статусе оборонительной команды. В 2011-м они проигрывали «Зениту» 0:2 к перерыву после голов Лазовича и Бухарова, но во втором тайме поменялись местами с действующим (и будущим) чемпионом. Виктор Обинна забил в первой же атаке после перерыва, а центральный защитник Мануэл Да Кошта положил два мяча после стандартов. У тренера того «Локо» Жозе Коусейру спустя годы спрашивали, какой матч самый дикий в его карьере. Коусейру назвал этот.

2012. «Зенит» – «Спартак» – 2:3

Вводить переходный сезон с бесконечными битвами топ-команд друг с другом стоило хотя бы ради такого матча «Зенита» и «Спартака». В тот день петербуржцам должны были вручить золотые медали за победу в Премьер-Лиге, они не хотели портить праздник, а Роман Широков троллил красно-белых в «твиттере», который ещё вёл: «Нам будут вручать золотые медали. А «Спартак» будет рад. Увидит блеск золотых медалей, которых давно не видел».

Качельный матч увенчала жаркая концовка. «Спартак» отыгрался спустя пару минут после пропущенного гола от Сергея Семака, сразу же остался вдесятером из-за жеста Эммануэля Эменике (помните про «кровь предков»?). А выиграл в меньшинстве, когда Рафаэл Кариока забил свой первый гол в российской карьере. Гол Кариоки фактически стал для «Спартака» «серебряным» – заключительный матч сезона красно-белые выиграли и попали в дуойку сильнейших.

2014. «Динамо» – ЦСКА – 4:2

Матч со знакомым сюжетом, только в главных героях – Дан Петреску и Юрий Жирков. После первого тайма «Динамо» летело ЦСКА 0:2, а Сейду Думбия забил чудо-мяч, но быстрый гол после перерыва (Кураньи забил после навеса Жиркова) резко изменил течение игры. Жирков, бывший «армеец», сделал 2+1, а свой второй гол забил, когда отобрал мяч у Акинфеева в его штрафной и спокойно закатил в пустые ворота – не пощадил бывшую команду и даже отпраздновал голы. А Кристофер Самба получил сотряс, сравнивая счёт, – оно того стоило.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

2015. «Кубань» – «Краснодар» – 2:3

Единственное провинциальное дерби команд из одного города, к сожалению, слишком далеко от возобновления, но южные матчи часто получались очень яркими. Матч в декабре 2015-го – самый яркий: «Кубань» была лучше, но вторым голом в ворота «Краснодара» только разозлила злейшего соперника. Вандерсон забил «Кубани» первым же касанием, Мамаев сравнял счёт с пенальти, и краснодарское дерби получило самую лютую десятиминутку в истории – как в краснодарском дворе, вообще без центра поля. Самым удачливым в этих качелях был Фёдор Смолов.

2015. «Мордовия» – ЦСКА – 4:6

Мы же про сюжет, а не про поведение сценариста? Тогда матч в Саранске однозначно стоит считать одним из самых событийных в истории Премьер-Лиги. К 15-й минуте ЦСКА остался в меньшинстве и получил 0:3 от Луценко, Рыкова и Мухаметшина, но во втором тайме «армейцы» резко перевернули игру. После гола Кирилла Панченко рефери ещё и уравнял составы, после чего ЦСКА оформил полноценный камбэк за пять минут. А ближе к финальному свистку – выдал ещё одну девятиминутку, в которой перевернул игру. 2+1 Мусы, 2+2 Думбия, 1+2 Тошича – всех лидеров ЦСКА во втором тайме было не узнать.

2018. «Арсенал» – «Зенит» – 3:3

Главная пороховая бочка этого сезона Премьер-Лиги. Матч вертелся вокруг театральной интриги с Артёмом Дзюбой, Роберто Манчини и жаждой мести. Дзюба уже на старте матча выдал голевой пас под невероятно закрученный удар Игоря Горбатенко, расталкивал всех в воздухе и помогал «Арсеналу» доминировать, но туляки пропустили сухой лист от Леандро Паредеса, а потом – два гола от Далера Кузяева за пару минут. Тогда «Арсенал» ещё и остался в меньшинстве из-за Горбатенко. Гол с углового, серия финтов Кангва, аплодисменты Горбатенко после красной карточки – парадоксального было слишком много. Кульминацию и развязку в лучших традициях подарил Дзюба: подкараулил отскок от перекладины, забил в пустые ворота и картинно побежал показывать скамейке «Зенита» на свою фамилию. Абсолютно киношный матч.