Самый сложный и непредсказуемый тур в чемпионате. Но мы всё равно попробуем угадать.

«Будет странно, если «Спартак» не добудет победу». Прогнозы на 30-й тур РФПЛ

В предпоследнем туре нашего конкурса мы лишились почти всех интриг: команда специалистов увеличила свой отрыв до 11 очков и фактически досрочно стала чемпионом. Это большой отрыв, хотя и вполне отыгрываемый. У представителя команды читателей на этот тур очень сложная, но, надеемся, решаемая задача.

«Чемпионат» наконец-то выпустил на поле боя эксперта и результат сразу оказался вполне достойным. Руководитель отдела «Ставки» Алексей Серяков угадал счёт матча «Локомотив» — «Зенит», разницу в игре «Тосно» — «Динамо» и исходы встреч «СКА-Хабаровск» — «Краснодар», «Спартак» — «Ростов», «Урал» — «Амкар» и ЦСКА — «Арсенал». Это 12 очков, так много наша команда не набирала аж с 20-го тура.

Игорь Гамула угадал разницу в игре «Рубин» – «Уфа», а также исходы встреч «СКА-Хабаровск» – «Краснодар» и ЦСКА – «Арсенал». Итог — 5 очков.



Наша читательница из Ростова-на-Дону Людмила Степанова сумела предсказать только исходы встреч «СКА-Хабаровск» — «Краснодар» и ЦСКА — «Арсенал». Это всего 2 очка.

Худшие результаты



Иван Колесников (Санкт-Петербург) — 0 (18-й тур)

Антон Третяк — 1 (26-й тур)

Антон Третяк — 1 (16-й тур)

Вячеслав Булавин — 1 (14-й тур)

Дмитрий Градиленко — 1 (12-й тур)

Никита Кузин — 1 (9-й тур)

Камиль Валиев (Казань) — 1 (8-й тур)

Людмила Степанова (Ростов-на-Дону) — 2 (29-й тур)

Сергей Титов — 2 (11-й тур)

Галина Козлова — 2 (7-й тур)

Максим Ерёмин — 3 (25-й тур)

Александр Служаков — 3 (19-й тур)

Положение после 29-го тура

Специалисты — 252

Читатели — 241

Журналисты — 204.

Вы не поверите, но «Динамо» ещё может попасть в еврокубки При этом не обезопасив себя от стыков. Рассказываем, как это возможно.

Прогноз специалистов

Дмитрий Галямин, известный в прошлом футболист, чемпион СССР-1991:

«Спартак» – «Динамо» — 1:1

У «Спартака» больше шансов выиграть, судя по составу, но для «Динамо» это принципиальный соперник, поэтому я бы ставил на ничью.

«Краснодар» – «Рубин» — 1:0

Для «Краснодара» это важнейший матч, играет он дома, и сейчас на ходу. Для «Рубина» все задачи сняты, поэтому мотивация у него будет не такая уж и высокая для того, чтобы завершить сезон.

«Зенит» – СКА-Хабаровск — 1:0

«Зенит» выиграет с небольшим счётом, просто потому что скажется мастерство, даже при том состоянии, в котором находится «Зенит». В первую очередь я имею в виду моральное, потому что физически они в порядке. При этом встретятся две команды, у которых сезон сложился неудачно, разница только в том, что одни находятся наверху, а другие внизу.

«Арсенал» – «Локомотив» — 2:1

«Арсенал» всегда дома сильно играет, будет более открытый футбол. У «Локомотива» мотивация сейчас исчерпана, футболисты с российским паспортом будут себя готовить больше к чемпионату мира, чем к этой игре, поэтому будут играть достаточно аккуратно, чтобы уберечь себя от травм.

ЦСКА – «Анжи» — 2:0

Однозначно ЦСКА. Команда на ходу, команда, которая в последние игры выглядит очень мощно. А «Анжи» находится в прямо противоположном состоянии, не может добиться положительного результата в весенней части чемпионата, и, безусловно, разница в классе большая.

«Уфа» – «Тосно» — 1:0

У «Уфы» есть шанс занять 6-е место. «Тосно» будет тяжеловато прийти в себя после таких количеств игр, и эмоции, которые были растрачены в кубковой игре, вряд ли сможет восстановить.

«Амкар» – «Ахмат» — 1:1

«Ахмат» может быть больше по именам и по качеству игроков и как команда более мастеровитая, но по уровню готовности равные соперники.

«Ростов» – «Урал» — 2:1

«Ростов», несмотря на проигрыши в последних матчах, оставляет хорошее впечатление, команда сбалансированная, команда играет в хороший футбол, ей нужно выигрывать.

Где были игроки современного ЦСКА, когда Игнашевич стартовал в высшей лиге По всей видимости, ближайший матч «армейцев» с «Анжи» станет прощальным в большом футболе для старейшины РФПЛ Сергея Игнашевича.

Прогноз читателей

Александр Оголихин, Павловский Посад:

«Спартак» – «Динамо» — 2:0

Красно-белые остались без Селихова и должны побеждать любой ценой, чтобы занять второе место. «Динамо» выглядит неплохо, но «Спартак» лучше всех в РФПЛ играет дома (32 очка в 14-ти матчах). Поставлю на хозяев.

ЦСКА – «Анжи» — 2:0

Махачкалинцы рискуют вылететь, но если «Анжи» дома не смог отобрать очки у «Ахмата», то с чего ему удастся сделать это в гостях у ЦСКА? «Армейцы» не любят упускать своё и место в Лиге чемпионов так просто не отдадут.

«Арсенал» – «Локомотив» — 2:1

«Железнодорожникам» уже ничего не надо, а в Туле всё ещё мечтают о еврокубках. Думаю, «Арсенал» как минимум не проиграет, а, может, и вовсе победит.

«Зенит» – «СКА-Хабаровск» — 4:0

«Зенит», конечно, совсем не впечатляет, но хабаровчане набрали 1 очко в 15-ти последних турах. Есть ощущение, что забьёт даже Антон Заболотный.

«Краснодар» – «Рубин» — 0:0

Ничьей хватит «быкам» для четвёртого места, но шансы попасть в тройку минимальны. А казанцам достаточно не проиграть, чтобы не попасть в «стыки». Ставлю на ничью.

«Уфа» – «Тосно» — 2:0

Уфимцы рвутся к шестому месту, а «Тосно» проиграл четыре выездных матча подряд. Пожалуй, будет и пятое поражение.

«Ростов» – «Урал» — 1:0

«Шмелям» уже ничего не надо, а вот «Ростов» имеет шансы попасть в переходные матчи. Думаю, дома жёлто-синие победят — им просто нужнее.

«Амкар» – «Ахмат» — 0:1

Пермяки не теряют надежд покинуть 13-е место, но вряд ли им это удастся. Выбирая между победой гостей и ничьей, предпочту первое.

Догнать и перегнать «Краснодар». Как в Хабаровске развивают футбол Иван Карпов съездил в Хабаровск, где повторяют опыты Галицкого. По футболу пока выходит не очень, зато набережная красивая и стадион ничего.

Прогноз журналистов

Денис Целых, руководитель футбольного отдела:

«Спартак» – «Динамо» – 2:0

От прямого места в Лиге чемпионов «Спартак» отделяет одна победа. Будет очень странно, если команда её не добудет.

ЦСКА – «Анжи» – 3:0

Супермотивация должна быть у обеих команд. Но ЦСКА сейчас явно на ходу. Вряд ли команда допустит осечку – даже с учётом кадровых проблем.

«Арсенал» – «Локомотив» – 2:1

«Локомотив» все эмоции выплеснул в чемпионском матче и после него. А Тула рвётся в неожиданно замаячившие еврокубки.

«Зенит» – «СКА-Хабаровск» – 2:0

Голы даются «Зениту» с трудом. Но кому ещё забивать, если не главному аутсайдеру?

«Краснодар» – «Рубин» — 2:0

Дома «Краснодар» должен без проблем разобраться с середняком.

«Уфа» – «Тосно» – 1:0

Важнейший матч для обеих команд. Но «Тосно» измотан после финала Кубка России. Шансов у «Уфы» объективно больше.

«Ростов» – «Урал» — 1:0

Обе команды не обезопасили себя от стыковых матчей. Но домашние стены должны помочь команде Карпина.

«Амкар» – «Ахмат» — 1:0

И ещё одна игра, где победа важна для обеих команд. Правда, для «Амкара» она важнее – вряд ли «Уфа» пропустит «Ахмат» выше себя в битве за шестую строчку.