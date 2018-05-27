Криштиану Роналду покидает «Реал»? Интригующие слова португальца после финала

И Гарет Бэйл тоже собирается уходить. В этот день «Реал» и «Ливерпуль» устроили эпическое шоу в финале Лиги чемпионов.

«Реал» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов

«Реал» победил «Ливерпуль» в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2017/18 со счётом 3:1.



Для мадридского клуба эта победа стала уже третьей подряд. Ранее команда Зинедина Зидана выиграла Лигу чемпионов в 2016 и 2017 годах.

Стоит отметить, что «Реал» является рекордсменом по победам в главном европейском турнире. В активе клуба из столицы Испании 13 трофеев. Второе место с семью победами занимает «Милан». «Ливерпуль», для которого поражение в финале ЛЧ стало третьим в истории, выигрывал турнир пять раз.

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Салах, скорее всего, пропустит ЧМ-2018 из-за вывиха плеча

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах рискует пропустить предстоящий чемпионат мира по футболу в России.



В финальном матче Лиги чемпионом с мадридским «Реалом» хавбек сборной Египта получил травму плеча в результате столкновения с защитником «сливочных» Серхио Рамосом.



Как сообщил журналист Адриано Дель Монте на официальной странице в социальной сети «Твиттер», сославшись на информацию BBC, Салах не сможет помочь своей национальной команде на мировом первенстве из-за вывиха плеча.



На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Египта сыграет с командами России, Саудовской Аравии и Уругвая.

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Клопп: Кариус всё понимает, все всё понимают. Я ему сочувствую

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение в финале Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3).



«Наш игровой план состоял лишь в том, чтобы выиграть матч, никаких других вариантов. Мы хорошо начали и играли именно так, как планировали.



Эпизод с Серхио Рамосом и Мохамедом Салахом смотрелся действительно жутко, это стало шоком для команды. Мы потеряли позитивный импульс, а соперник взбодрился. Мы отошли назад и не могли добраться до Луки Модрича и Тони Крооса. Нам пришлось начать много бегать и работать, мы начали это делать, наступил перерыв. Голы? Мы забили один, они забили три.

Травма Салаха? Это очень серьёзно, у него повреждено плечо. Он мог попробовать играть дальше, я пока его не видел. Он отправился в больницу на рентген.



Ошибки голкипера? Лорис всё понимает, все всё понимают. Очень жаль, что это произошло в таком матче, в таком сезоне — я ему сочувствую. Ему очень сложно избавиться от негативных мыслей», — цитирует Клоппа BBC со ссылкой на эфир телеканала BT Sport.

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Бэйл: сезон закончился, и теперь мы с агентом обсудим моё будущее

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл после победы над «Ливерпулем» (3:1) в финале Лиги чемпионов намекнул на возможный уход из клуба ближайшим летом.



«Сезон закончился, и теперь мы с агентом обсудим моё будущее», — цитирует Бэйла Marca со ссылкой на испанское телевидение.



Гарет был признан лучшим игроком поединка с «Ливерпулем». Он вышел на замену на 61-й минуте и забил два гола. Контракт 28-летнего валлийца с мадридцами рассчитан до 2022 года.

Бэйл — лучший игрок финала Лиги чемпионов-2017/18

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл признан лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:1). Об этом было объявлено на стадионе «Олимпийский» в Киеве сразу после окончания встречи.



Валлийский футболист вышел на замену во втором тайме и оформил победный дубль.

«Реал» выиграл Лигу чемпионов в третий раз подряд и является рекордсменом по победам в главном европейском турнире. В активе клуба из столицы Испании 13 трофеев. Второе место (7 побед) занимает «Милан». «Ливерпуль», для которого поражение в финале ЛЧ стало третьим в истории, выигрывал турнир пять раз.

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Роналду: было очень приятно играть за «Реал», а о будущем скажу в ближайшие дни

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду по окончании финального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:1) дал понять, что в ближайшее время может покинуть клуб.



«О будущем будем говорить позднее. Мне было очень приятно играть за „Реал“, а ответ я дам в ближайшие дни. Я наслаждался этим моментом с партнёрами. Важно, что мы вместе сотворили историю. Спасибо всем болельщикам», — приводит слова Роналду Marca со ссылкой на BeIn Sports.



В прошедшем сезоне 33-летний португалец в общей сложности забил 44 мяча в 44 матчах.

Зидан стал первым тренером, выигравшим три Лиги чемпионов подряд

Наставник «Реала» Зинедин Зидан стал первым тренером в истории, выигравшим три Лиги чемпионов подряд. Все три победы были одержаны со «сливочными» — в 2016, 2017 и 2018 годах.



Французский специалист возглавил «Королевский клуб» в 2016 году. Ранее он выигрывал с мадридцами Лигу чемпионов как футболист.

В решающем матче Лиги чемпионов сезона-2017/18 «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 3:1.



«Реал» является рекордсменом по победам в главном европейском турнире. В активе клуба из столицы Испании 13 трофеев. Второе место с семью победами занимает «Милан».

Роналду – лучший бомбардир Лиги чемпионов в сезоне-2017/18

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду завершил нынешний сезон Лиги чемпионов на первом месте в списке лучших бомбардиров турнира.



Португалец принял участие в 13 матчах, забил 15 голов (4 с пенальти) и отдал 3 результативные передачи.



Второе место занял полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах, который в 15 играх сумел забить 11 мячей. На третьей строчке сезон завершил нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино (11).



Четвёртое место занял ещё один представитель мерсисайдского клуба Садио Мане (10), выступающий на позиции форварда.